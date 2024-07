Le Gothard est bouché sur au moins 14 kilomètres

L'an dernier lors de ces weekends-là, Viasuisse avait mesuré 15 à 16 km de bouchons au Gothard. Keystone

Le tunnel du Gothard a connu des bouchons records ce premier samedi de juillet, avec une file de 14 kilomètres et plus de deux heures d'attente.

Ce premier samedi de juillet n'a pas échappé à la règle des bouchons au tunnel du Gothard. Au plus fort de la journée, vers 14h00, la file de véhicules a atteint 14 kilomètres au portail nord, soit une attente de plus de deux heures quinze.

Ce n'est que vers 17h00 que le trafic a retrouvé sa fluidité, d'après le site internet du TCS. Dès le début de la matinée, avec une dizaine de kilomètres d'embouteillage entre Erstfeld et Göschenen (UR), et comme vendredi déjà, les automobilistes en partance vers le sud ont dû ronger leur frein.

Dans l'autre sens, il fallait aussi compter avec des ralentissements, mais sans commune mesure, soit 4 km au maximum au portail sud.

Heureusement que les autres grands axes nord-sud, le tunnel du San Bernardino (A13) et le col du Simplon, ont pu être entièrement rouverts au trafic vendredi soir, notamment après qu'un tronçon de l'A13 avait été endommagé fin juin par un éboulement. Une partie des départs vers le sud a ainsi pu emprunter les routes alternatives des Grisons et du Valais.

Tout cela ne sera peut-être pas suffisant les deux prochains weekends, selon le service des transports Viasuisse qui s'attend à des bouchons plus longs. La fermeture du tunnel de l'Arlberg en Autriche ne devrait rien arranger, pouvant induire un trafic supplémentaire sur la route du San Bernardino, l'itinéraire alternatif à l'A2.

Les deuxième et troisième weekends de juillet marqueront en effet le début des vacances d'été aux Pays-Bas et dans cinq Länder allemands. L'an dernier lors de ces weekends-là, Viasuisse avait mesuré 15 à 16 km de bouchons au Gothard.

La dernière grande vague de départs en direction du sud est attendue pour le premier week-end d'août, selon Viasuisse. Ce dernier coïncide en général avec le chassé-croisé des juillettistes et des aoûtiens. Dans tous les cas, Viasuisse recommande aux automobilistes de prendre la route le plus tôt possible le matin ou en fin de soirée un mardi. (sda/ats)