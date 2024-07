Des embouteillages de plus 10 km au Gothard

Le trafic avait également été bloqué devant le portail sud, avec un embouteillage de deux kilomètres entre Quinto (TI) et Airolo (TI). (chl/ats)

Un bouchon de 11 kilomètres était déjà signalé samedi vers 05h30 sur l'autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), devant le portail nord du tunnel du Gothard. Le temps d'attente correspond à 1h50 , a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur le réseau social X.

