Carte de crédit? Carte de débit? Ou bien en espèces? Comment payer pendant mes vacances?

Comment payer à l'étranger pour s'éviter un max de frais en vacances

Vous préparez vos vacances et vous vous posez une question fondamentale: avec quelle carte dois-je payer mes achats à l'étranger? Crédit, débit ou cash, voici 11 conseils pour partir sereinement.

Tout le monde le sait, mais n'y pense guère une fois arrivé à destination. Lorsqu'on utilise sa carte de crédit ou de débit à l'étranger, des frais s'appliquent. Mais les montants varient considérablement. Au final, les frais peuvent même varier d'une carte à l'autre au sein de la même banque.

Ces paiements sont toujours une source de tracas, car ils entraînent des «frais supplémentaires». Nous avons posé la question à Benjamin Manz, directeur du comparateur en ligne suisse moneyland.ch. Voici quelques conseils qui vous aideront à économiser des frais inutiles.

Les 6 conseils les plus importants

En suivant ces six conseils, vous pouvez déjà éviter de payer inutilement des frais et autres dépenses pendant vos vacances🙏🏼.

Privilégiez les paiements par carte plutôt que les retraits d'espèces avec une carte de crédit. Les frais de retrait d'espèces avec une carte de crédit peuvent être élevés, surtout à l'étranger. Limitez les retraits d'espèces et privilégiez les cartes à bas coût. Si vous avez besoin d'espèces, retirez de gros montants moins souvent plutôt que de petites sommes plus fréquemment. Comparez les cartes bancaires avant votre voyage et choisissez une option avec des frais de retrait à l'étranger peu élevés, voire inexistants. Évitez les distributeurs automatiques avec des frais supplémentaires. Soyez vigilants lors du choix d'un distributeur automatique de billets à l'étranger. Optez si possible pour les distributeurs de votre banque ou d'un réseau partenaire pour éviter les frais supplémentaires. Toujours payer dans la monnaie locale, ne pas convertir en francs suisses. Lorsque vous effectuez un paiement par carte à l'étranger, évitez de choisir l'option de conversion automatique dans votre devise nationale. Optez plutôt pour le paiement dans la devise locale pour obtenir un meilleur taux de change. Avant votre voyage, prenez le temps de vous familiariser avec les frais bancaires liés à votre carte, tels que les frais de transaction à l'étranger, les frais de conversion de devises et les frais de retrait d'espèces. Idéalement, emporter au moins trois cartes, si possible: une carte de crédit, une carte néobanque et une carte de débit classique. Certaines banques proposent des cartes bancaires spécialement conçues pour les voyages à l'étranger, avec des frais réduits ou inexistants. Renseignez-vous auprès de votre banque ou envisagez une banque en ligne pour trouver une option adaptée à vos besoins.

Pour encore plus de détails et de clarté, voici les 11 questions et réponses les plus importantes concernant les paiements à l'étranger. 👇

Payer à l'étranger: carte de crédit ou de débit?

Pendant longtemps, la règle d'or était la suivante: il vaut mieux payer les petits montants de moins de 100 francs par carte de crédit, car un certain pourcentage du prix est facturé à titre de frais. Mais aujourd'hui, on ne peut plus l'affirmer. Benjamin Manz, directeur du comparateur en ligne suisse moneyland.ch, explique: «Dans la mesure où vous avez une carte de débit avec un forfait de 1,5% et une carte de crédit avec un forfait de 1,5 à 2%, cette règle générale est valable.» Mais désormais, il existe aussi bien des cartes de débit que des cartes de crédit sans cette majoration.

Dans tous les cas, le mieux est de se renseigner au préalable sur les conditions de vos cartes.

Par contre, là où la carte de crédit est avantageuse c'est pour les achats que vous souhaitez faire assurer. En effet, certaines cartes de crédit proposent des assurances.

En revanche, les cartes de néobanques sont généralement plus avantageuses que les cartes de débit et de crédit «classiques», car elles ont souvent des frais nuls ou très bas.

Qu'est-ce qu'une carte néobanque?

Les néobanques sont de nouveaux prestataires qui proposent souvent une application conviviale, une carte de débit ou une carte prépayée (dans certains cas également une carte de crédit) ainsi que des frais généralement peu élevés.

En règle générale et contrairement aux cartes de crédit, vous devrez virer un montant sur le compte de la néobanque avant de l'utiliser.

Quand dois-je payer avec une carte néobanque?

Idéalement, utilisez toujours une carte néobanque. Cependant, il est possible qu'elle ne soit pas acceptée dans certains cas, comme pour la location de voitures ou les réservations d'hôtel, où l'on privilégie les cartes de crédit.

En ce qui concerne les réservations d'hôtel: lors du check-in, utilisez votre carte de crédit comme garantie au cas où la carte néobanque ne serait pas acceptée. Au moment du check-out, vous pourrez alors utiliser votre carte néobanque. En général, cette méthode fonctionne sans problème.

De plus, certaines néobanques limitent les retraits d'espèces à bas coût. C'est pour cela qu'il est recommandé d'avoir toujours une carte de crédit sur soi.

De l'argent liquide: retirer à l'étranger ou changer en Suisse?

Pour les devises étrangères, il est souvent plus avantageux de retirer de l'argent liquide à l'étranger avec une carte dite «bon marché».

Qu'est-ce qu'une carte «bon marché»? Pratiquement chaque carte a des frais différents. Cela varie également au sein d'une même banque. Renseignez-vous précisément sur les frais et les coûts qui s'ajoutent à vos cartes.

Pour les principales devises comme l'euro et le dollar américain, la différence est souvent moins significative entre le retrait d'argent à l'étranger et en Suisse. Il est crucial d'utiliser une carte avec les frais les plus bas possible.

En Suisse, les frais de change sont généralement plus élevés, surtout aux guichets, tandis qu'à l'étranger, les retraits avec les cartes de débit impliquent souvent des frais supplémentaires d'environ 5 francs par transaction.

En général, les cartes de néobanques et les cartes de débit spécialisées pour les voyages à l'étranger constituent des options plus économiques que les cartes bancaires traditionnelles pour retirer des devises principales que sont par exemple le dollar et l'euro.

Retirer de l'argent ou payer avec la carte?

Pour payer moins cher, on vous conseille de ne pas retirer d'argent liquide du tout. Il est préférable de payer directement avec une carte dont les frais sont les plus bas possible et les taux de change les plus avantageux.

Quels distributeurs choisir?

Certains distributeurs appliquent des frais supplémentaires qui peuvent être élevés, notamment les distributeurs automatiques isolés, comme ceux présents dans les aéroports (comme Travelex, etc.), qui sont particulièrement connus pour cela. Ces frais peuvent représenter jusqu'à 10% en plus des autres frais.

C'est pourquoi il est conseillé de choisir une banque aussi fiable que possible pour les retraits d'argent ou de se renseigner préalablement sur des forums, surtout pour les pays exotiques. Selon où l'on se trouve, les règles concernant la méthode la plus avantageuse pour obtenir de l'argent liquide peuvent varier.

Quels sont les frais de retrait d'argent?

Pour les cartes de crédit, c'est en général assez uniforme, les frais sont très élevés. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de retirer de l'argent liquide avec sa carte de crédit. La plupart du temps, il y a des frais minimaux de 10 francs par retrait, auxquels s'ajoutent environ 4% du montant.

Des frais de traitement s'ajoutent (par exemple 1,5 à 2,5%). Et des frais de change (par ex. encore 2% par rapport au taux interbancaire).

Prenons un exemple: je retire l'équivalent de 200 francs au Bancomat (au taux interbancaire hypothétique). En raison du taux de change plus élevé, ce montant est de 204 francs. Il y a aussi des frais de traitement de 2% soit 4,08 francs, ce qui fait 208,8 francs. A cela s'ajoutent aussi des frais de retrait d'espèces d'un montant de 4% pour des frais minimum de 10 francs, dans cet exemple hypothétique, 10 francs sont donc facturés. Cela fait donc un total de 218,80 francs pour un retrait de 200 au départ (le calcul peut varier légèrement d'un prestataire à l'autre).

Les cartes de débit sont plus avantageuses. Les frais sont normalement de cinq francs à l'étranger (voire gratuits pour quelques forfaits bancaires/banques). A cela s'ajoutent les frais de change.

Avec une carte de débit traditionnelle, les 200 francs me coûtent 5 francs de frais supplémentaires, plus les frais de change, et j'arrive à environ 209 francs (si j'ai le même taux de change que pour la carte de crédit précédemment).

Selon le Bancomat, d'autres frais peuvent être ajoutés par les exploitants, indépendamment de la carte que j'utilise.

Faut-il payer dans la monnaie locale ou en francs suisses?

Dans la monnaie locale du pays, la conversion dynamique des devises est généralement beaucoup plus coûteuse, donc il est recommandé de ne jamais payer en francs suisses à l'étranger, que ce soit pour les paiements ou les retraits d'espèces.

Quels types de cartes dois-je emporter en vacances?

Selon le pays, il peut y avoir des différences. Idéalement, vous devriez avoir:

Une carte de néobanque avantageuse (pour les achats avec des taux de change favorables). Il existe de nombreuses néobanques, comme les fournisseurs suisses Neon, Yuh, Radicant et Yapeal. Ou à l'étranger, Revolut ou Wise, pour ne citer que les plus connues.

avantageuse (pour les achats avec des taux de change favorables). Il existe de nombreuses néobanques, comme les fournisseurs suisses Neon, Yuh, Radicant et Yapeal. Ou à l'étranger, Revolut ou Wise, pour ne citer que les plus connues. Une carte de crédit classique de Visa et/ou Mastercard, dont les frais de change sont les plus avantageux possibles (nécessaire si la carte néobanque n'est pas acceptée).

de Visa et/ou Mastercard, dont les frais de change sont les plus avantageux possibles (nécessaire si la carte néobanque n'est pas acceptée). Une carte de débit de votre banque (surtout pour les retraits d'espèces, ceux-ci ne sont pas toujours moins chers avec les néobanques; certaines banques suisses n'imposent pas de frais de retrait d'espèces à l'étranger pour certains forfaits bancaires).

Quels sont les frais liés au paiement par carte?

Pour les achats par carte de crédit, il y a généralement des frais de traitement et des frais de change qui peuvent varier selon l'émetteur et la carte utilisée. Par exemple, des frais de traitement de 1,5 à 2,5% en plus de frais de change (par exemple 2% par rapport au taux interbancaire) sont courants.

Il existe aussi des cartes de crédit suisses sans frais de traitement ou avec des frais de traitement peu élevés.

Achats par carte de débit: ici aussi, les frais de traitement s'ajoutent aux frais de change. Ceux-ci varient considérablement d'une banque à l'autre. Contrairement aux cartes de crédit, les frais de traitement sont généralement exprimés en montant absolu, par exemple 1,50 franc par achat plus les frais de change. Mais certaines demandent également un pourcentage, par exemple de 0,5 à 2% (parfois en plus du montant absolu par transaction).

Les frais de change, c'est quoi? Les banques et les émetteurs de cartes de crédit utilisent différents taux de change. Les frais de change peuvent être considérés comme un supplément ajouté au taux interbancaire. En tant que titulaire de la carte, vous payez ce supplément lors des achats en devises étrangères – c’est ainsi que l’émetteur réalise un profit.

Lors de la dernière analyse (euro/franc) des cartes de crédit et prépayées suisses par Moneyland, il y avait, selon l’émetteur, un supplément – donc des frais de change – variant entre 0,36 et 3,5 %. Les frais de traitement pour les devises étrangères viennent s’ajouter à cela, et ils ne sont généralement pas inclus dans le taux de change.



Apple ou Google Pay?

Tant Google Pay que Apple Pay appliquent les frais de la carte associée. Si une carte de crédit est utilisée, les frais de cette carte de crédit s'appliquent à l'étranger. De même pour les cartes néobancaires.

