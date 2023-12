Début de grève et premiers vols annulés à l'aéroport de Genève

Dnata emploie environ 600 personnes à Genève. Ses collaborateurs s'occupent de plusieurs tâches comme l'émission de billets, l'acheminement des passagers et des bagages dans les avions, le fret aérien ou encore le dégivrage des avions. La société opère notamment pour le compte des compagnies aériennes Emirates, Ethiopian Airlines, Air France, KLM, British Airways, Iberia, Air Lingus et, en partie, Easyjet. (baf/ats)

L'aéroport invite les 52'000 passagers attendus dimanche à consulter les affichages des vols et à se renseigner auprès de leurs compagnies sur le maintien ou non de leurs vols. Il précise également ne pas être partie prenante du conflit qui oppose Dnata au syndicat SSP.

«La Suisse n'a pas toujours été ce paradis démocratique»

Les classes politiques suisse et française semblent à première vue n'avoir rien en commun. L'une est cordiale — et ennuyeuse? L'autre est tourmentée — et passionnée? La Gaule et l'Helvétie pourront-elles jamais se comprendre? Entretien avec un observateur politique de ces deux mondes qui se frôlent sans se comprendre.

A une semaine d'intervalle, le contraste est frappant: une semaine après que le Conseil fédéral a été réélu à Berne dans un esprit de concorde et d'harmonie, l'Assemblée nationale française est au milieu d'une tempête politique plus vue depuis longtemps. En cause: l'adoption d'une loi sur l'immigration qui déchire la classe politique de l'Hexagone, qu'il s'agisse du Parlement ou du gouvernement, qui a déjà vu la démission d'un ministre.