«Une ineptie!»: les avocats des Moretti sortent du silence
Ce dimanche, les avocats de Jacques et Jessica Moretti se sont exprimés face à une poignée de journalistes. Les défenseurs des propriétaires du Constellation entendaient réagir aux nombreux éléments de l'instruction qui ont fuité, à la suite de l'incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 victimes la nuit du Nouvel An.
A l'entame de cet entretien, Me Yaël Hayat a d'abord tenu à expliquer leur démarche. 20 minutes rapporte ses mots:
Pour les avocats, il était notamment question de démentir certaines rumeurs, et de manifester leur inquiétude d'un procès avant l'heure. On fait le point.
Le lien avec Cyane
Comme le rapporte aussi Le Temps, Me Hayat a tenu a rappeler que les propriétaires du bar où s'est déroulé le drame de Crans-Montana, Le Constellation, sont dévastés par le drame. Elle résume:
Le couple était proche de certaines victimes, notamment de l'agent de sécurité, du DJ, ou encore de la serveuse Cyane.
Sur ce point, l'avocate du couple Moretti a tenu à prouver leur entente avec celle que Jessica Moretti qualifiait de «petite soeur».
Me Hayat a notament mentionné le fait qu'ils avaient passé Noël ensemble. Elle a également évoquée une carte avec les mots de Cyane adressée à sa patronne:
Interrogée par Léman Bleu sur le vouvoiement entre les deux femmes, l'avocate a répondu que cela ne définissait en rien les rapports entre deux personnes.
La chaîne a d'ailleurs diffusé dimanche un entretien d'une demie-heure avec les défenseurs du couple.
L'entretien complet sur Léman Bleu
La fuite de Jessica Moretti
La patronne est-elle partie avec la caisse, comme certaines rumeurs l'affirmaient? Dans Le Temps, l'avocate ne mâche pas ses mots face à ces accusations. Elle a expliqué:
Me Hayat a qualifiée l'idée que Jessica Moretti soit partie du Constellation avec la caisse sous le bras d’«ineptie» et de «calomnie».
L'escalier trop étroit
Pour Me Nicola Meier, la question cruciale de la largeur des escaliers du Constellation ne fait même pas débat. Il a dit à 20 minutes:
Au sujet du fait que l'établissement n'a été contrôlé «que» trois fois en dix ans, il rappelle:
La mousse au plafond
C'est justement l'objet de tous les débats, là d'où serait parti le feu meurtrier. Nicola Meier a d'abord rappelé que les consignes de sécurité qui s'appliquaient était celles de 2015. Dans Le Temps, il dit:
Yaël Hayat balaie en bloc les accusations selon lesquelles Jacques Moretti a tenu à faire du profit au détriment de la vie de ses clients.
Et Yaël Hayat de renchérir:
La défense en veut pour preuve le fait que sa femme travaillait au Constellation ce soir-là. Sur Léman Bleu, l'avocate a dit:
Les avocats excluent ainsi une requalification des faits dont Jacques Moretti, actuellement en détention provisoire, est accusé.
La porte de service au rez-de-chaussée
Il y a la porte de secours au sous-sol, qui n'a jamais servi. Et celle du rez, fermée, derrière laquelle le corps de Cyane avait été retrouvé. Là aussi, les avocats évoquent des mensonges parus dans la presse:
Me Meier a également insisté sur la distinction entre la sortie de secours du sous-sol et la porte de service du rez-de-chaussée. Fermée par un loquet, «l'enquête déterminera qui l'a fermée», a expliqué l'avocat.
Les finances des Moretti
Depuis le drame, il a été question du petit empire immobilier que le couple a créé, et des propriétés qu'il aurait payé comptant, sans contracté d'emprunts. Le Temps avait déjà débunké ces affirmations.
Me Patrick Michaud a confirmé dimanche, on ne peut pas payer «cash» des propriétés:
Le patrimoine des Moretti a ainsi été financé à 80% par des hypothèques, et non par du cash arrivé de fonds obscures.
Le passé judiciaire de Jacques Moretti
Me Michaud a résumé ainsi les précédents démêlés de Jacques Moretti avec la justice:
Sa condamnation passée, notamment pour proxénétisme, n'a pas de lien avec les faits, explique son avocat.