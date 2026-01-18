De gauche à droite, Me Nicola Meier, Me Yaël Hayat, Me Patrick Michod dans une interview à Léman Bleu.

«Une ineptie!»: les avocats des Moretti sortent du silence

On ne les avait presque pas entendus depuis le drame. Les trois avocats chargés de défendre les propriétaires du Constellation ont tenu à rétablir certaines vérités, dimanche.

Ce dimanche, les avocats de Jacques et Jessica Moretti se sont exprimés face à une poignée de journalistes. Les défenseurs des propriétaires du Constellation entendaient réagir aux nombreux éléments de l'instruction qui ont fuité, à la suite de l'incendie de Crans-Montana qui a coûté la vie à 40 victimes la nuit du Nouvel An.

A l'entame de cet entretien, Me Yaël Hayat a d'abord tenu à expliquer leur démarche. 20 minutes rapporte ses mots:

«Il y a un temps pour le silence, par respect pour les morts, pour ceux qui se battent pour vivre, pour les proches. Mais il y a aussi un temps pour les mots. Les premiers mots sont les mots d'empathie en notre nom et au nom des Moretti.»

Pour les avocats, il était notamment question de démentir certaines rumeurs, et de manifester leur inquiétude d'un procès avant l'heure. On fait le point.

Le lien avec Cyane

Comme le rapporte aussi Le Temps, Me Hayat a tenu a rappeler que les propriétaires du bar où s'est déroulé le drame de Crans-Montana, Le Constellation, sont dévastés par le drame. Elle résume:

«Les morts sont aussi leurs morts»

Le couple était proche de certaines victimes, notamment de l'agent de sécurité, du DJ, ou encore de la serveuse Cyane.

Sur ce point, l'avocate du couple Moretti a tenu à prouver leur entente avec celle que Jessica Moretti qualifiait de «petite soeur».

Me Hayat a notament mentionné le fait qu'ils avaient passé Noël ensemble. Elle a également évoquée une carte avec les mots de Cyane adressée à sa patronne:

«Tata Jessica, merci encore de m'avoir fait confiance dès les premiers instants (...), j’espère que j’évoluerai encore à vos côtés et qu’on se fera plein d’autres réveillons ensemble. Vous êtes comme ma deuxième famille.»

Interrogée par Léman Bleu sur le vouvoiement entre les deux femmes, l'avocate a répondu que cela ne définissait en rien les rapports entre deux personnes.

La chaîne a d'ailleurs diffusé dimanche un entretien d'une demie-heure avec les défenseurs du couple.

La fuite de Jessica Moretti

La patronne est-elle partie avec la caisse, comme certaines rumeurs l'affirmaient? Dans Le Temps, l'avocate ne mâche pas ses mots face à ces accusations. Elle a expliqué:

«Elle est fille de pompier. Elle s’est précipitée, car elle sait qu’il faut les appeler au plus vite. Elle a d’ailleurs été la première à le faire.»

Me Hayat a qualifiée l'idée que Jessica Moretti soit partie du Constellation avec la caisse sous le bras d’«ineptie» et de «calomnie».

L'escalier trop étroit

Pour Me Nicola Meier, la question cruciale de la largeur des escaliers du Constellation ne fait même pas débat. Il a dit à 20 minutes:

«Il n'y a pas de demande de mise en conformité, notamment concernant l'élargissement des escaliers. La largeur des escaliers a été établie en fonction des normes applicables à ce type d'établissement.»

Au sujet du fait que l'établissement n'a été contrôlé «que» trois fois en dix ans, il rappelle:

«Tous les aménagements (la mousse posée au plafond, les travaux de l'escalier, la sortie unique au sous-sol, la signalétique etc.) ont été faits en 2015.»

La mousse au plafond

C'est justement l'objet de tous les débats, là d'où serait parti le feu meurtrier. Nicola Meier a d'abord rappelé que les consignes de sécurité qui s'appliquaient était celles de 2015. Dans Le Temps, il dit:

«Il faudra remonter à 2015 et au fournisseur pour savoir quelles étaient les précautions indiquées à l’époque»

Yaël Hayat balaie en bloc les accusations selon lesquelles Jacques Moretti a tenu à faire du profit au détriment de la vie de ses clients.

Et Yaël Hayat de renchérir:

«Il n'a pas envisagé un seul instant que la présence de cette mousse pouvait être dangereuse»

La défense en veut pour preuve le fait que sa femme travaillait au Constellation ce soir-là. Sur Léman Bleu, l'avocate a dit:

«On a du mal à comprendre les propos de théoriciens, qui osent dire que 'la mort était au rendez-vous'. Alors que la prunelle des yeux de Jacques Moretti, la mère de ses enfants, était dans les lieux. C'est le meilleur alibi!»

Les avocats excluent ainsi une requalification des faits dont Jacques Moretti, actuellement en détention provisoire, est accusé.

La porte de service au rez-de-chaussée

Il y a la porte de secours au sous-sol, qui n'a jamais servi. Et celle du rez, fermée, derrière laquelle le corps de Cyane avait été retrouvé. Là aussi, les avocats évoquent des mensonges parus dans la presse:

«Jacques Moretti n'a jamais confirmé que la sortie de secours était fermée»

Me Meier a également insisté sur la distinction entre la sortie de secours du sous-sol et la porte de service du rez-de-chaussée. Fermée par un loquet, «l'enquête déterminera qui l'a fermée», a expliqué l'avocat.

Les finances des Moretti

Depuis le drame, il a été question du petit empire immobilier que le couple a créé, et des propriétés qu'il aurait payé comptant, sans contracté d'emprunts. Le Temps avait déjà débunké ces affirmations.

Me Patrick Michaud a confirmé dimanche, on ne peut pas payer «cash» des propriétés:

«C'est impossible en Suisse»

Le patrimoine des Moretti a ainsi été financé à 80% par des hypothèques, et non par du cash arrivé de fonds obscures.

Le passé judiciaire de Jacques Moretti

Me Michaud a résumé ainsi les précédents démêlés de Jacques Moretti avec la justice:

«Il existe mais il s'inscrit dans d'autres chemins que celui de Jacques Moretti depuis son installation en Suisse»

Sa condamnation passée, notamment pour proxénétisme, n'a pas de lien avec les faits, explique son avocat.