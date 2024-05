Vetropack reporte les premiers licenciements

Cette annonce a été prise comme «une menace» et «un manque de respect» par les ouvriers, a rapporté Unia. La réunion, qui était en cours lundi après-midi avec la direction, a été arrêtée après la diffusion de ce communiqué. Une nouvelle rencontre est prévue mardi à 09h00.

Alors qu'un certain «apaisement» semblait de mise, la tension est subitement remontée d'un cran dans l'après-midi à St-Prex. En cause, la diffusion d'un communiqué de presse de l'entreprise dans lequel la direction indique que si la grève devait perdurer, l'entreprise «pourrait être contrainte d'arrêter la production dans les prochains jours pour des raisons de sécurité.»

La direction a accepté ce compromis lors d'une rencontre lundi matin avec les représentants du personnel et les syndicats. De leur côté, les employés, en grève depuis vendredi, ont accepté de reprendre le travail sur deux des quatre lignes de production:

L'information a été confirmée par Nicole Vassalli, responsable du secteur industrie chez Unia Vaud, après avoir été révélée par Le Temps. Ce report était l'une des revendications des employés de la verrerie, qui demandent que les licenciements soient gelés jusqu'à la fin des négociations et la signature du plan social.

Les premiers licenciements sont reportés d'un mois chez Vetropack à St-Prex (VD), de la fin mai à la fin juin. La tension reste toutefois de mise et la grève se poursuit, même si les employés ont partiellement repris le travail.

