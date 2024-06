Une des personnes disparues dans les Grisons retrouvée morte

Les secours ont découvert le corps d'un homme parmi les trois personnes portées disparues après les intempéries dévastatrices dans la vallée grisonne de la Mesolcina. Malgré les efforts continus, les deux autres disparus n'ont pas encore été retrouvés.

Une des 3 personnes portées disparues depuis vendredi soir dans la vallée grisonne de la Mesolcina (GR) a été retrouvée morte dimanche dans une rivière. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres disparus. La situation du trafic sur l'axe nord-sud est problématique en raison de l'effondrement du tronçon de l'A13.

Plus de 40 heures après le violent orage qui a provoqué des glissements de terrain et des inondations dévastateurs dans la vallée grisonne de la Mesolcina, les secours ont retrouvé dimanche matin le corps d'un homme dans la rivière Moesa près de Sorte (GR). Les recherches pour retrouver les deux autres personnes disparues sont restées vaines jusqu'à présent.

La police a fait cette annonce dimanche lors d'une conférence de presse à Roveredo (GR). Les chances de retrouver ces personnes vivantes sont toutefois minimes, a déclaré William Kloter, chef des opérations de la police cantonale grisonne. Les proches de la victime ont été informés.

La femme qui avait été sauvée des décombres samedi matin à Sorte (GR) a pu sortir des soins intensifs dimanche. Elle se trouve désormais dans un service normal de l'hôpital de Lugano (TI) dans lequel elle avait été conduite. Bloquée sous les décombres, la septuagénaire était parvenue à activer l'application de la Rega sur son téléphone et a ainsi pu être sauvée.

Ignazio Cassis sur place

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis était dimanche après-midi sur place dans la zone du glissement de terrain. En conférence de presse à Roveredo (GR), le Tessinois a évoqué une «triste journée» pour les communes affectées, les cantons des Grisons et du Tessin et la Suisse entière.

A ses côtés, le président du gouvernement grison Jon Domenic Parolini a assuré les communes sinistrées de sa collaboration. Son homologue tessinois Christian Vitta a aussi exprimé sa solidarité.

Ils ont ensuite visité Sorte, à quelque 9 kilomètres au nord. Dans cette localité de la commune grisonne de Lostallo, des pluies persistantes et de violents orages ont provoqué un glissement de terrain et de fortes inondations vendredi soir. Un cône de déjection a enseveli trois maisons et, dans un premier temps, quatre personnes, deux femmes ainsi qu'un couple.

Sur le terrain, Ignazio Cassis s'est montré visiblement touché et a remercié le chef d'intervention pour l'immense travail accompli. «Je vous souhaite beaucoup de force», a déclaré le conseiller fédéral, avant de regagner sa voiture de fonction.

Trafic du sud dévié

Depuis les intempéries, la situation du trafic dans la vallée de la Mesolcina, et donc sur l'axe nord-sud, reste problématique. En particulier à l'approche des vacances d'été et du trafic touristique, ainsi que sur l'autoroute du Gothard, souvent surchargée.

L'autoroute A13, la route du San Bernardino et l'itinéraire alternatif à la route du Gothard, a été détruite par les intempéries à environ 7,5 kilomètres au nord de Sorte. La Moesa a débordé et, par conséquent, l'autoroute A13 s'est effondrée sur une longueur d'environ 200 mètres.

Si les circonstances le permettent, les travaux de réparation débuteront lundi, selon l'Office fédéral des routes (OFROU) interrogé par Keystone-ATS. Une chose est toutefois claire : la route du San Bernardino sera fermée pendant une longue période. Samedi et dimanche, des bouchons de plus de 10 kilomètres se sont déjà formés devant les portails nord et sud du tunnel du Gothard.

«Si, à la fin, le trafic international passe aussi par la route cantonale, l'effondrement est plus que programmé», a déclaré le président du gouvernement grison Jon Domenic Parolini dimanche. La route cantonale ne doit pas être une alternative.

Ignazio Cassis, qui a déjà échangé avec son collègue Albert Rösti, a assuré que le département de ce dernier ferait le nécessaire lundi pour résoudre les problèmes de circulation. Le Département fédéral des affaires étrangères informera pour sa part les pays voisins de manière adéquate des directives du DETEC.

Depuis le sud, les villages sont accessibles jusqu'à Lostallo (GR) inclus, tandis que depuis le nord, il est possible de se rendre jusqu'à Mesocco (GR). Les CFF examinent si la capacité ferroviaire doit être adaptée sur l'axe nord-sud en raison des récents événements météorologiques. (tib/ats)