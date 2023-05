Un barrage routier devant le village de Brienz, le vendredi 12 mai 2023. Image: KEYSTONE

Les habitants de Brienz ont quitté leur village

Menacé par un éboulement, le village de montagne a été évacué ce vendredi en début de soirée.

«Il n'y a plus personne dans le village», a assuré Christian Gartmann, responsable de la communication de la commune d'Albula dont fait partie Brienz. L'évacuation du village de montagne grison, menacé par un éboulement d'énormes masses de rochers, a, en effet, pu être menée à bien ce vendredi en début de soirée. L'état-major compétent s'est assuré sur place que les 84 habitants et le bétail ont quitté les lieux.

«Zone de danger rouge»

La «zone de danger rouge» a été décrétée et valait dès 18h00. Cela signifie que plus personne ne peut entrer sur l'ensemble du territoire du village. Six barrages routiers ont été érigés, et la zone est surveillée électroniquement.

La zone est aussi interdite de survol. Les autorités craignent l'effondrement de 2 millions de mètres cubes de roches dans les quatre à quatorze prochains jours.

La zone d'exclusion aérienne s'étend jusqu'à une altitude de 3500 mètres et à un rayon d'environ 3.5 kilomètres autour du village. L'interdiction de survol s'applique également aux drones.

Un logement a été trouvé pour les 84 habitants de Brienz. Plus de 130 logements ont été proposés à la commune.

«Nous avons sélectionné les offres les plus appropriées et avons servi d'intermédiaire entre les parties» Christian Gartmann, responsable de la communication de la commune d'Albula dont fait partie Brienz.

Peu avant l'éboulement, la ligne ferroviaire de l'Albula des Chemins de fer rhétiques sera fermée. La route cantonale dans la vallée sera aussi interdite à la circulation. (ag/ats)