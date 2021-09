Non les Grisons ne pourront pas abattre deux petit loups

Les loups en Suisse

La Suisse compte actuellement entre 130 et 150 loups et au moins 13 meutes: ces chiffres sont en augmentation. Le peuple suisse a, toutefois, refusé les tirs de loups à titre préventif lors de la votation populaire du 27 septembre 2020. Cet été, le Conseil fédéral a nettement abaissé le seuil à partir duquel les tirs de loups sont possibles. Pour en savoir plus 👉 Le loup seul ou en meute pourra être abattu plus rapidement