Le village de Brienz a eu chaud

Le village de Brienz (GR), qui est en zone rouge, a déjà été évacué depuis le 12 mai. Keystone

Une grande partie de l'Insel, une zone des roches qui menacent Brienz (GR), s'est détachée de la paroi dans la nuit. Outre des perturbations de trafic, l'effondrement reporte le départ du Tour de Suisse.

L'éboulement a manqué de peu le village, a indiqué la commune d'Albula/Alvra sur Twitter. La masse de roches atteint plusieurs mètres de haut sur la route cantonale, près de l'école.

«Nous partons du principe que ce n'est malheureusement pas tout» Christian Gartmann, porte-parole de la commune.

Selon les premières constatations, le flux d'éboulis n'a manqué le village que de peu, mais a complètement enseveli la route menant à Lenzerheide. Dans le courant de la matinée, des géologues fourniront des informations plus précises et un survol en hélicoptère de la zone concernée est également prévu.

Selon le porte-parole de la commune, Christian Gartmann, il n'y a apparemment pas eu d'éboulement mais un glissement de terrain. «Très probablement, une grande partie de l'Insel a glissé entre 23h00 et minuit, et ce, très rapidement», a-t-il ajouté. «Il ne s'agit donc pas d'un éboulement, mais d'une coulée très rapide».

«On l'a seulement entendue, on ne l'a pas vue, car il faisait nuit noire», précise-t-il, soulignant que l'éboulement a fait beaucoup de bruit. «Nous avons également vu sur la caméra qu'il y avait beaucoup de poussière dans l'air».

Vers minuit, la commune d'Albula/Alvra avait activé la «phase bleue», qui a entraîné la fermeture des routes cantonales allant de Tiefencastel (GR) à Surava (GR) et à Lenzerheide (GR), ainsi que la ligne ferroviaire de l'Albula. Les vitesses de déplacement du terrain avaient été multipliées par dix depuis jeudi matin.

Lorsque la phase bleue est activée, il est interdit de pénétrer dans le village de Brienz et des voies de communication de la région sont fermées.

Placé en zone de danger «rouge», le village de Brienz avait quant à lui été évacué de ses 84 habitants le 12 mai. Six barrages routiers bouclent la localité et la zone est surveillée électroniquement. La zone est aussi interdite de survol.

Le départ du Tour de Suisse est reporté

L'effondrement a également provoqué le report du départ du Tour de Suisse. Le peloton devait passer vendredi en dessous de la zone interdite, mais comme cette route a été fermée suite à la déclaration de la phase bleue, le départ du convoi a dû être déplacé à Coire, ont indiqué les responsables vendredi matin.

La fermeture de la route a également un impact sur les transports publics. Plusieurs lignes et horaires de CarPostal ont dû être adaptés en raison de la fermeture de la route entre Tiefencastel et Surava, a précisé La Poste. Les trains des Chemins de fer rhétiques ne peuvent pas non plus circuler comme d'habitude. Les voyageurs doivent faire un détour par Klosters. Les pendulaires qui se trouvent derrière la zone interdite doivent s'armer de patience et contourner largement la région. (mbr/ats)