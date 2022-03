Genève, cette petite Russie. Image: Shutterstock, montage: sainath bovay

Genève, cette petite Russie inquiète pour son business et sa quiétude

La place financière genevoise est directement sous la menace des sanctions frappant la Russie en guerre contre l'Ukraine. Par ailleurs, c'est tout un mode de vie qui risque d'être bouleversé par la guerre. Enquête.

Les jeunes libéraux-radicaux genevois (JLRG) ont l’art du contre-pied. En juillet dernier, ils se prononçaient contre le mariage gay. Cette fois-ci, ils s’opposent aux sanctions de la Confédération contre la Russie. Ils l’ont fait savoir le 2 mars dans un communiqué de presse publié sur leur portail. «L’ensemble du comité a voté pour, moins une abstention, celle d’un de nos membres, d’origine russe», raconte à watson le vice-président des JLRG, Joé Fivaz, l’auteur du texte intitulé «La crise de la neutralité suisse».

«En première ligne»

Travaillant pour un fonds d’investissement basé à Genève, le jeune homme craint pour la bonne marche des affaires dans son canton. Il fait état de cette inquiétude dans le communiqué du 2 mars. La gestion de fortune, «très présente à Genève», est «en première ligne» par rapport aux sanctions, écrit-il.

«L’atout majeur de la Suisse est son image de havre de paix et de sécurité, geler les comptes des personnes ayant le malheur d’être d’une certaine nationalité va endommager gravement cette image.» Joé Fivaz, vice-président des JLRG

Un rouble sur trois géré en Suisse

La gestion de fortune suisse et tout spécialement la place financière genevoise sont en alerte – un tiers des avoirs privés russes déposés dans le monde, soit un rouble sur trois, le serait auprès d’établissements helvétiques. Le négoce lié au pétrole russe n'est pas moins en danger. Installés à Genève, présents sur ce marché en sursis, les traders Gunvor, Litasco en encore TotalEnergies peuvent voir leurs robinets d'import-export coupés d’un jour à l’autre. Des centaines d’emplois sont en jeu dans ce seul domaine d'activités.

Et l’on peut ici parler sans se tromper de ruissellement: «Le négoce représente un quart des rentrées fiscales du canton de Genève», relève Adrià Budry Carbó, enquêteur à Public Eye, l’ONG suisse œuvrant pour des relations politiques et économiques plus équitables entre la Suisse et les pays en développement. «Ce sont là des données fournies par les autorités genevoises», précise-t-il.

Il faut sauver le soldat Genève

Alors, face à l’urgence, il n’y a plus de droite ou de gauche qui tienne. Le pétrole et les avoirs russes peuvent avoir une odeur d’oligarques, il faut penser aux salariés et aux petits indépendants qui commercent avec la Russie. D’où l’interpellation déposée par le conseiller national socialiste genevois Christian Dandrès le 3 mars au Parlement à Berne. «C’est une problématique majeure», pose le député, par ailleurs favorable aux sanctions.

«Cette interpellation demande au Conseil fédéral d’examiner les marges de manœuvre en termes de RHT, autrement dit, de chômage partiel. Il y a certes les centaines d’emplois du secteur financier, mais aussi tous les travailleurs indépendants. Je pense notamment aux horlogers, à ces nombreux sertisseurs auxquels font appel les grandes marques horlogères, dont les exportations vers la Russie sont touchées de plein fouet par les sanctions.» Christian Dandrès, conseiller national socialiste genevois

«Je ne suis pas le seul à avoir reçu une médaille de Poutine»

Oui, la guerre en Ukraine est en train de bouleverser la vie économique genevoise. Plus que cela, elle atteint la quiétude d’une ville et d’un canton entretenant avec la Russie un rapport propre aux vieux amants. Y apparaissent soudainement des sentiments ou manifestations antirusses. Chez certains, ils étaient enfouis. Comme chez cette femme originaire d’un pays d’Europe de l’Est autrefois vassal de l’URSS. Elle s'en est prise à une ressortissante russe habitant le même immeuble qu’elle. L’armée de Poutine pénétrant en Ukraine a réveillé en elle des souvenirs d’intervention de chars soviétiques écrasant des printemps déjà anciens.

Le journaliste et député indépendant (autrefois du Centre) au Grand Conseil genevois Guy Mettan, anciennement directeur du Club suisse de la presse, connaît bien la Russie. Cet opposant de longue date à l'Otan passe pour un poutinophile de première aux yeux de ses détracteurs. «Depuis que la guerre en Ukraine a éclaté, j’ai droit à des insultes et menaces anonymes», rapporte-t-il. En 2017, il a été décoré par le Kremlin de l’Ordre de l’amitié, une médaille qui, à l’époque, a fait beaucoup jaser.

«Je ne suis pas le seul Suisse à avoir reçu cette médaille. Nous sommes une douzaine, dont l’ancienne conseillère fédérale socialiste genevoise Micheline Calmy-Rey, avant moi, en 2014, et Poutine dirigeait la Russie» Guy Mettan, journaliste et député indépendant au Grand Conseil genevois

Guy Mettan «déplore» l’agression russe de l’Ukraine, «comme toutes les agressions guerrières».

«J'essaie simplement d’avoir une vision contrastée de la situation. C’est ce qu’on me reproche et qui me vaut d’être traité de poutiniste. Ce que je dis, c’est qu’il y a une rationalité dans la décision de Poutine de faire la guerre. On ne peut pas se contenter de répéter à l’infini qu’il est fou.» Guy Mettan

Si seulement il n’y avait pas la guerre. Il n’y aurait que des belles choses à raconter sur Genève et la Russie. Comme l’église russe orthodoxe, qui a rang de cathédrale et près de 160 ans d'âge, dont la deuxième restauration s'est achevée en 2017. Contacté par watson, l’archiprêtre Emilian Pocinoc, responsable administratif des lieux, répond que son église n’arborera la «bannière» d’aucune des parties en conflit. Il s'explique:

«La raison est simple: nous sommes avec le Christ. Et aujourd’hui le Christ est avec les mères dont le cœur se brise pour les enfants, avec ceux qui ont perdu leurs enfants, avec ceux qui souffrent» Emilian Pocinoc, archiprêtre de l'église russe de Genève

Certains en Occident, qui exigent à présent de tout Russe occupant une fonction officielle qu’il se désolidarise de l’action de la Russie en Ukraine, pourraient ne pas se satisfaire de ces paroles teintées d'une prudence qu'on peut comprendre.

L'église russe orthodoxe de Genève. image: watson

Genève, la mondaine russe

Genève et la Russie, c’est aussi, c’est encore, François Le Fort, dont la rue qui mène à l'église russe orthodoxe porte le nom. Ce Genevois conçut la flotte impériale du tsar Pierre le Grand au XVIIe siècle et en devint l’amiral. En 2006, la Russie fit cadeau à Genève d'un buste à la gloire de l'illustre ancêtre – Guy Mettan craint que l'œuvre ne soit barbouillée.

Genève et la Russie, c’est Sophie Dostoïevski, la fille du grand écrivain, enterrée au cimetière des Rois, près de la Plaine de Plainpalais. C’est Lénine, le futur révolutionnaire bolchévique, attablé au café Landolt, longtemps une institution de la bistroterie locale. C’est le professeur Georges Nivat, professeur de littérature russe à l’Université de Genève, l’un des traducteurs du plus célèbre des dissidents russes, Soljenitsyne.

Des conditions avantageuses

Enfin, la Russie et Genève, c’est quelques milliers de Russes établis dans le canton ou au bénéfice d’un permis de séjour. Ils vivent de leur travail ou de leur rente, certains jouissant de conditions fiscales avantageuses, comme tout étranger fortuné, rappelle Adrià Budry Carbó, de l’ONG Public Eye.

Les avoirs de quelques-uns pourraient être bloqués à l’avenir, s’ils ne le sont déjà:

«Les plus avisés auront peut-être déjà transféré tout ou partie de leurs fonds à des proches ou membres de leur famille. On peut aussi faire l'hypothèse que la Suisse a pris des sanctions tout en sachant que certains trouveraient le moyen d’y échapper. Quant aux grands négociants de la place, les crises peuvent leur être profitables. Il suffit d’acheter et de vendre au bon moment.» Adrià Budry Carbó, enquêteur à l’ONG Public Eye

Bertrand Reich, le président du Parti libéral-radical genevois, parti qui a ses entrées dans les milieux fortunés, estime que les sanctions prises par la Suisse contre la Russie «sont nécessaires». Mais il souhaite que le Conseil fédéral puisse faire acte de «bons offices».

«L’enjeu, c’est que soit préservé à Genève la cohabitation entre les différentes populations, qu’on ne les oppose pas les unes aux autres. Il y a dans cette ville des personnes russes ou d’origine russe parfaitement intégrées. Il y a par exemple l’ancien propriétaire de l’immeuble qui abrite aujourd’hui la Douma, le Parlement russe.» Bertrand Reich, président du Parti libéral-radical genevois

Cette dernière confidence a quelque chose de délicieusement tragique. De russe.