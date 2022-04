«Une grande partie de ces choses sont des gestes symboliques. Gianni Infantino et Thomas Bach n'ont pas de divisions ou de chars. Il est important d'avoir les meilleures relations possibles avec les acteurs gouvernementaux, parce que dans de nombreux pays – pratiquement tous – les gouvernements sont très importants pour la construction d'installations sportives et ainsi de suite.»

Richard Pound ne voit, par ailleurs, rien de mal dans les contacts du président du CIO Thomas Bach et du président de la Fifa Gianni Infantino avec Vladimir Poutine . Tous deux avaient notamment assisté à un match de la Coupe du monde de football avec le président russe en 2018. Thomas Bach est également apparu aux côtés de Vladimir Poutine lors des Jeux olympiques de 2014. Richard Pound a souligné que:

Richard Pound, membre du CIO, estime discutable que le CIO ne recommande que l'exclusion des athlètes et non pas celle des fonctionnaires russes. «Il semble incompréhensible que les sanctions soient ici sélectives», a déclaré le Canadien dans une interview accordée à la radio Deutschlandfunk. Il n'a, toutefois, pas dit clairement si les membres russes du CIO devaient être suspendus.

«Vouloir continuer à dénoncer les personnes et les organisations responsables et qui violent la paix olympique»

Swiss Olympic, le Comité olympique suisse, soutient également la position de la Confédération . Le CIO suit la situation de près et se réserve le droit d'adapter ses mesures en fonction de l'évolution de la situation. Dans sa réaction, il écrit:

Les cartes sont, toutefois, entre les mains du CIO, qui dispose de moyens bien plus efficaces que l'Etat pour influer sur les fédérations, toutes organisées selon le droit privé. Le CIO aurait, le cas échéant, le pouvoir d'exclure des fédérations de la famille olympique.

En mars déjà, un collectif d'une trentaine de pays, dont la Suisse, avait exigé des mesures efficaces de la part des fédérations sportives internationales contre la Russie et la Biélorussie .

«Au vu de la situation en Ukraine, il ne suffit plus d'exclure les athlètes russes et bélarusses des compétitions à l'étranger»

Les membres du Comité international olympique (CIO) sont élus par le CIO en tant que personnes et ne représentent pas leurs pays dans l'organisation selon la charte olympique. L'organisation a réagi ainsi à la demande suisse d'exclure les fonctionnaires russes ou biélorusses.

