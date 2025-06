Voici comment aider les animaux pendant la canicule en Suisse

Certains animaux souffrent également de la chaleur. Des points d'eau adaptés peuvent les aider. Image: www.imago-images.de

Voici comment aider les animaux pendant la canicule

Plusieurs journées au-delà des 30 degrés, et pas vraiment d'air frais en vue. La Suisse continue de transpirer. Et les animaux sauvages n'y échappent pas. Voici comment les aider à mieux vivre la canicule.

Vroni Fehlmann Suivez-moi

Alors que les humains privilégient les pièces climatisées, l'altitude ou la baignade pour se rafraîchir, les animaux n'ont pas cette chance. Ils ressentent tout autant que nous la vague de chaleur, mais il y a quelques moyens simples pour les soulager.

Pro Natura commence par rappeler l'importance de l'eau pour la survie des animaux. Et c'est justement pendant les phases sèches et chaudes que les points d'eau peuvent disparaître. L'endroit idéal pour boire et se baigner doit toutefois remplir certains critères:

Type: renoncez aux bacs avec des bords hauts et préférez-leur une soucoupe pour plantes ou une assiette, par exemple. En y ajoutant des pierres, les insectes peuvent s'y poser et éviter de se noyer. Les abeilles, quant à elles, aiment l'eau sucrée qui leur redonne un coup de fouet.

renoncez aux bacs avec des bords hauts et préférez-leur une soucoupe pour plantes ou une assiette, par exemple. En y ajoutant des pierres, les insectes peuvent s'y poser et éviter de se noyer. Les abeilles, quant à elles, aiment l'eau sucrée qui leur redonne un coup de fouet. Emplacement: placez le bac à un endroit bien visible pour toute la faune, oiseaux comme hérissons. Il faut en parallèle qu'ils puissent se réfugier rapidement si un chat s'approche. Attention à ne pas la placer trop près d'un buisson ou de tout autre élément où des prédateurs pourraient se cacher en guettant leur proie.

placez le bac à un endroit bien visible pour toute la faune, oiseaux comme hérissons. Il faut en parallèle qu'ils puissent se réfugier rapidement si un chat s'approche. Attention à ne pas la placer trop près d'un buisson ou de tout autre élément où des prédateurs pourraient se cacher en guettant leur proie. Propreté: pour limiter la propagation de maladies, l'eau devrait être changée tous les jours, recommande Stefan Bachmann, responsable médias de Bird Life Suisse.

Attention aux piscines et récupérateurs d'eau de pluie

Dans certaines situations en revanche, l'eau peut aussi devenir un danger mortel. On devrait couvrir les tonneaux pour la pluie et les piscines, car des animaux peuvent y tomber dans leur quête désespérée de s'abreuver, rappelle Pro Natura. L'association Quatre Pattes a également déjà mis en garde contre ce problème. Que l'on peut résoudre avec une bâche de couverture, des «issues» de sortie ou une clôture.

Attention aussi aux grands plans d'eau. C'est justement lorsqu'une foule de personnes cèdent à l'appel de la baignade que cela peut déranger les animaux sauvages. Dans certaines zones, il est donc interdit de se baigner à proximité des rives. Ces zones sont signalées.

Même en forêt, où l'on supporte un peu mieux la chaleur, les animaux ont besoin de leurs espaces. Pro Natura conseille donc de rester sur les chemins et de ne pas pénétrer dans les zones calmes où la faune se retire aux heures chaudes de la journée.

Tout comme les humains, les animaux cherchent aussi leur coin d'ombre. Vous pouvez les aider en plantant des arbustes, des haies ou amassant des branches. Cela empêchera le sol, source de nourriture de beaucoup d'espèces, de se dessécher trop rapidement. Enfin, ne taillez pas les haies et les bordures herbacées.

Les animaux ne pas tous égaux

La plupart des oiseaux ont en fait moins de mal avec la chaleur que d'autres êtres vivants. «Pour atteindre une source, ils parcourent sans peine de longues distances en volant», explique Stefan Bachmann. Il déconseille de les nourrir, car les mangeoires peuvent également transmettre des maladies.

Mais même si de nombreux oiseaux traversent la période de chaleur sans trop de problèmes, rien n'empêche de rester attentifs:

«La chaleur impacte davantage les oisillons du nid qui sont en plein soleil ou dans un nichoir qui chauffe beaucoup» Stefan Bachmann, responsable médias de Bird Life Suisse.

Les oiseaux peuvent voler plus loin pour trouver de l'eau. Image: www.imago-images.de

La chaleur peut devenir telle que les oisillons finissent par sauter avant même de pouvoir s'envoler:

«Il ne sert alors à rien de les remettre dans le nid. Il faut par contre absolument les amener dans un centre de soins». Stefan Bachmann, responsable médias de Bird Life Suisse.

Mais les petits peuvent aussi tomber pour d'autres raisons. Tentez alors de les remettre dans le nid. Cela ne vaut que s'ils n'ont pas encore de plumes et ne se lèvent pas d'eux-mêmes. Dans le cas contraire, laissez l'oisillon à cinq mètres maximum dans une haie, où ses parents pourront le retrouver. Bird Life déconseille vivement l'élevage par des humains. En cas de doute, contactez là aussi un centre spécialisé.

Traduit par Valentine Zenker