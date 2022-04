Genève veut ajouter des moyens pour la prise en charge des handicapés

Les députés genevois siègent dans la salle du Grand Conseil. Image: sda

Les députés ont voté jeudi soir en urgence une motion qui demande au Conseil d'Etat de financer 18 postes supplémentaires pour les Etablissements publics d'intégration (EPI).

A Genève, le Grand Conseil demande davantage de moyens pour la prise en charge des personnes en situation de handicap:

«Le manque d'encadrement aux EPI est avéré et chiffré. Après les événements effrayants qui ont eu lieu au foyer de Mancy, nous avons le devoir de répondre aux besoins des EPI» Le député d'Ensemble à Gauche Jean Burgermeister, premier signataire de la motion

Les EPI gèrent un tiers des places du dispositif cantonal de prise en charge des personnes en situation de handicap. En mai 2020, ils dénombraient 260 incidents violents durant les six mois précédents.

Risque de recours

La motion demande aussi au gouvernement de s'assurer d'une rénovation rapide du foyer de La Combe, à Collonge-Bellerive. Le projet de loi ad hoc a été déposé, mais il exige une modification de la zone agricole. Au vu du risque de recours d'associations, «il faut respecter certaines procédures», a expliqué le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, en charge du Département de la cohésion sociale.

«Les cas sont lourds et le manque de personnel est flagrant» Le député PDC Jacques Blondin

La motion a été acceptée par 64 oui, contre 3 non et 25 abstentions. Le PLR et l'UDC ont demandé, en vain, son renvoi en commission des finances, afin d'avoir davantage d'informations sur les besoins et le financement de la rénovation. Selon Thierry Apothéloz, un financement tripartite de l'Etat, des EPI et de mécènes est prévu, à hauteur de 35 millions de francs pour chacun. (ats/jch)