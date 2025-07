On dira enfin bye-bye à la chaleur ce week-end. Image: keystone

Pourquoi la température va chuter de plus de 10°C ce week-end

La chaleur record qui a marqué ces derniers jours en Suisse devrait être balayée par un front froid d'ici à la fin de la semaine. Une chute drastique des températures est à prévoir.

La Suisse traverse une puissante vague de chaleur. En plaine, le thermomètre n'est pas redescendu sous la barre des 20°C la nuit – en particulier dans les villes – depuis ce qui semble être une éternité. De nombreux Suisses ont donc eu à subir des nuits dites «tropicales». La pluie et les orages se sont, eux, limités aux Alpes et au Sud des Alpes, c'est ce qu'indiquent les mesures de MétéoSuisse.

La canicule s'est encore déchainée ce mercredi. Les mesures ont indiqué 31°C à Lausanne et Sion, 32°C à Neuchâtel et Fribourg, 33°C°C à Yverdon-les-Bains, jusqu'à 34°C à Genève et même 35°C à Bâle. La Confédération maintient son niveau 3 de danger et parle de «risque important de troubles circulatoires et de malaise physique».

Le risque de malaise physique est largement répandu sur le territoire jusqu'à jeudi inclus. Image: MétéoSuisse

En soirée, les premières averses orageuses pourraient gagner la plaine à partir des Alpes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures ne devraient certes pas descendre en dessous de 20 degrés en de nombreux endroits. Il ne fera en revanche pas plus de 30 degrés jeudi, surtout en Suisse alémanique. Des orages menaceront alors particulièrement le nord-est du pays.

Et puis, les températures vont littéralement chuter. D'ici à lundi, les maximales retomberont à 21 degrés et les minimales à 13. Soit une baisse de plus de 10 degrés par rapport à aujourd'hui. Comment l'expliquer?

Travailler en plein soleil par plus de 30 degrés: une réalité pour cet ouvrier du bâtiment. Image: keystone

On vous explique

Il faut d'abord comprendre comment il a pu faire si chaud ces derniers jours. Une puissante crête anticyclonique s'est formée à partir de l'Espagne, avant de glisser vers la Suisse. L'air s'abaisse alors et se réchauffe, et les nuages ne parviennent plus à se former.

De ce fait, les rayons du soleil réchauffent le sol. En la quasi-absence de circulation, cet air chaud se retrouve piégé. En a résulté la vague de chaleur actuelle. Entre mercredi et jeudi, un autre creux d'altitude nous parvient du nord, amenant beaucoup d'air froid à haute altitude. Cela conduit à une élévation rapide des masses d'air chaud au sol, et des orages éclatent.

Un front froid touche la Suisse

De plus, à partir de vendredi, le dernier courant d'air chaud sera repoussé au niveau du sol par un front froid en direction du sud-est. L'air froid remplace alors l'air chaud, ce qui entraîne une chute importante des températures.

Un front froid atteindra la Suisse en fin de semaine à partir du nord-ouest. Image: meteoschweiz

Selon MétéoSuisse, ce front ne se déplace que très lentement sur le nord des Alpes. Les températures devraient par conséquent rester plus douces en début de semaine prochaine, au moins jusqu'à la formation de la prochaine crête anticyclonique au-dessus de l'Europe centrale. L'air se réchauffera alors à nouveau, cessera de circuler et nous serons alors pris dans la prochaine vague de chaleur.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)