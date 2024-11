Image: watson/Saïnath Bovay

«Souvent, les gens minimisent le rôle de la Suisse dans les colonies»

Le Musée national suisse consacre une exposition aux liens existant entre notre pays et la colonisation. Si sa participation a été bien réelle et documentée, cette partie de l'histoire helvétique reste encore largement méconnue, y compris à Berne.

Le titre de l'exposition, en cours au Musée national suisse de Zurich jusqu'au 19 janvier, est très explicite: «Colonialisme - une Suisse impliquée». «Dès le XVIe siècle, citoyens et entreprises de la Confédération ont entretenu des liens étroits avec le système colonial», peut-on lire sur la page de présentation.

Depuis quelques années, plusieurs recherches académiques ont mis en lumière la participation active de la Suisse dans la colonisation européenne. Pourtant, cela est loin d'être une évidence. Rappelons qu'en 2017, la conseillère fédérale Doris Leuthard avait affirmé, lors d'une visite au Bénin:



«Je suis contente que la Suisse n'a jamais participé ni à ces histoires d'esclavage ni à la colonisation» Doris Leuthard

Les preuves ne font, pourtant, pas défaut. L’implication de Suisses dans l’expansionnisme européen a pris différentes formes, rappelle le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS). Des marchands helvétiques se sont enrichis grâce au commerce triangulaire et au trafic d'esclaves, tandis que d'autres possédaient des plantations dans des colonies. Certaines banques ont financé la traite atlantique, couverte par des assurances. Finalement, plusieurs mercenaires ont participé à des conquêtes coloniales ou à des massacres.

Le tableau «Combats et Jeux des Nègres», réalisé par le peintre veyvesan François Aimé Louis Dumoulin en 1788. Image: Musée historique de Vevey

L'Etat n'a pas participé, mais...

Sept ans après les déclarations controversées de Doris Leuthard, les mentalités ont-elles évolué? «Au niveau politique, je n'ai pas l'impression que la vision a beaucoup changé», estime Letizia Gaja Pinoja, doctorante auprès du Graduate Institute de Genève. Et d'ajouter:

«En 2021, Ignazio Cassis a répété que l'Etat suisse n'avait jamais participé à la colonisation» Letizia Gaja Pinoja, Graduate Institute

«Les organes de l’Etat n’étaient pas impliqués», avait affirmé le conseiller fédéral au micro de la SRF. Il est vrai que l'Etat suisse n’a jamais possédé de colonies. Les autorités fédérales s'en tiennent par ailleurs à ce récit, souligne l'historien Fabio Rossinelli dans un article de la revue de la Commission fédérale contre le racisme.

Pourtant, la situation était plus complexe. Selon Rossinelli, l'Etat helvétique a soutenu et subventionné des projets économiques expansionnistes lancés par des sociétés privées. De plus, dès le milieu du 19ᵉ siècle, les autorités fédérales ont versé de l’argent à de nombreuses personnes dans les colonies.

L'esclavage n'est pas un crime, selon le CF

En 1864, alors que la plupart des pays européens avaient aboli l'esclavage, le Conseil fédéral déclarait officiellement que cette pratique n'impliquait «aucun crime». Le gouvernement répondait à un conseiller national, outré après avoir découvert que des commerçants helvétiques implantés au Brésil possédaient des esclaves. Le rapport, cité par la RTS dans un podcast, affirmait:

«Priver les colons suisses d'une partie de leur fortune légitimement acquise, c'est cela qui répugne à nos idées de moralité et de justice. Les négociants suisses se verraient réduits à faire eux-mêmes la cuisine et les autres travaux de la maison.» Le Conseil fédéral, en 1864

Le conseiller fédéral Jakob Dubs (1822-1872) affirmait en 1864 que l'esclavage n'était pas un crime. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En somme, comme le résume le DHS, «la Suisse n'est pas restée à l’écart de l’expansion outre-mer de l'Europe.» La recherche académique a permis «d’établir une évidence qui aura mis longtemps à s’imposer», poursuit-il. Malgré cela, «le sujet n'a jamais été vraiment abordé par les hautes sphères de la politique helvétique», indique Letizia Gaja Pinoja.

«Avouer que la Suisse a profité de la colonisation, de l'esclavage et du commerce triangulaire est politiquement délicat. Cela soulève la question des réparations morales et économiques pour les pays qui ont été exploités.» Letizia Gaja Pinoja, Graduate Institute

En revanche, il existe des initiatives parallèles, nuance la chercheuse. «Le fait que le Musée national suisse, soumis à la surveillance du Conseil fédéral, ait organisé une exposition sur le sujet peut être interprété comme une prise de position indirecte».

Déni ou méconnaissance?

La prise de conscience ne s'est donc pas encore totalement opérée au niveau politique. Qu'en est-il de la population? «Si on demandait aux Suisses ce qu’ils pensent de leur histoire coloniale, la plupart répondraient qu’elle n’existe même pas», avance Letizia Gaja Pinoja.

«Je ne dirais pas que la population est dans le déni, c'est un terme trop fort», nuance-t-elle. «Je constate plutôt que le sujet est encore largement méconnu». Elle ajoute:

«Souvent, les gens n'en ont tout simplement aucune idée, sont presque choqués quand on aborde le passé colonial de la Suisse. Ils tombent des nues ou ils minimisent» Letizia Gaja Pinoja, Graduate Institute

Selon la chercheuse, l'une des raisons expliquant cette méconnaissance concerne l'instruction. «L'histoire coloniale suisse ne fait pas partie d'aucun programme d'école officiel, du moins à ma connaissance», articule-t-elle. «Il y a de grosses lacunes. La plupart du temps, les élèves passent donc totalement à côté du sujet».

Les traces du passé colonial sont toujours présentes en Suisse: une peinture raciste à Zurich, avril 2021. Image: KEYSTONE

Letizia Gaja Pinoja raconte qu'elle-même n'a rencontré ce thème que pendant son master. «Cela dit, il y a des professeurs de gymnase et d'école secondaire qui décident d'en parler», reconnaît-elle. «J'ai par exemple participé à un projet mené avec une école de Pully, mais ça reste des initiatives ponctuelles».

Une image problématique

Une autre raison expliquant cette situation est à rechercher à un niveau plus profond. «La Suisse a un problème avec son image», affirmait en 2022 la directrice du Château de Prangins, Helen Bieri Thomson: «Elle se voit volontiers comme neutre, démocratique, humanitaire et donc irréprochable, toujours du côté du bien».

«Cette idée est une conséquence de la construction de notre identité nationale, qui a eu lieu à la fin du 19e siècle», réagit Letizia Gaja Pinoja. «Comme la Suisse ne disposait pas d'une langue, d'une culture ou d'une religion commune, il a fallu mettre en avant autre chose: la neutralité, la Croix-Rouge, le pacifisme», développe-t-elle.

«Ces éléments ont été idéalisés et sont devenus de forts symboles nationaux, incompatibles avec l'idée d'avoir participé à la conquête coloniale et avec tout ce que cela a impliqué.» Letizia Gaja Pinoja, Graduate Institute

Malgré cela, les choses bougent, bien que gentiment. «La commission Bergier a joué un rôle très important», estime la chercheuse. «La question de l'or des juifs a ouvert la boîte de Pandore et montré que l'histoire helvétique recelait également des zones d'ombre». C'est également à partir de ce moment, vers le début des années 2000, que la recherche académique a commencé à se pencher sur le passé colonial suisse.

«L'arrivée en Suisse du mouvement Black Lives Matter et le déboulonnage des statues, en 2020, ont remis le sujet sous la lumière des projecteurs», poursuit-elle. Si cela a poussé des citoyens à s'interroger, il faut autre chose pour opérer un changement profond, estime Letizia Gaja Pinoja:

«Je ne crois pas qu'on puisse changer la mentalité des gens, apprendre de nouvelles choses à des esprits fermés» Letizia Gaja Pinoja, Graduate Institute

«Pour cette raison, il faut passer par l'éducation», poursuit-elle. Et de conclure: «C'est à ce niveau qu'on peut faire la différence. La scolarité obligatoire peut compléter le récit historique existant. Et, pour cela, il faut des gens ouverts d'esprit».