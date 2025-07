Les agriculteurs suisses ont une bonne raison d'être heureux cet été

Avec le temps qu’il fait actuellement, on pourrait se demander si les récoltes ne sont pas en train de pourrir dans les champs. «Si les agriculteurs pouvaient choisir entre le temps sec du début de l’été ou la pluie actuelle, tous choisiraient la pluie», affirme la porte-parole de l’Union suisse des paysans.

Lisa Kwasny / ch media

La moitié de ce mois de juillet a été bien humide en Suisse et c'est une excellente nouvelle. Image: KEYSTONE

Il pleut, encore et encore, et franchement, on commence à en avoir marre. Les limaces envahissent les jardins, les balades se font en bottes... Et du côté de l’agriculture, ce temps devient-il aussi un fardeau? Sandra Helfenstein, porte-parole de l’Union suisse des paysans, répond sans ambages:

«C’est tout le contraire, la pluie est plutôt bienvenu. Si les agricultrices et agriculteurs pouvaient choisir entre le temps sec du début de l’été ou la pluie actuelle, tous choisiraient la pluie.»

Le bémol? Les limaces et un risque accru de maladies pour certaines plantes en raison de l’humidité persistante. Cela dit, les agriculteurs préfèrent largement cette situation à celle de l’été 2024, qui, malgré des précipitations abondantes, a tout de même été trop chaud sur le plan climatique.

La récolte de foin attendra en Suisse

Cette année, la pluie tombe au bon moment pour l’agriculture. La communicante explique:

«Avant le début des précipitations à la mi-juillet, les cultures et même l’herbe commençaient à souffrir de la sécheresse. Grâce à la pluie, tout peut maintenant repousser».

Et la récolte du foin pourra être reportée à des jours plus secs.

Qu'en est-il des cultures plus sensibles, comme les framboises? Pas de stress: elles sont généralement protégées sous plastique. Pour les pommes, la météo actuelle ne pose de toute façon pas de souci. Les maraîchers se ravissent, eux aussi, de la pluie, car l’arrosage est presque devenu inutile:

«Attention tout de même aux céréales prêtes à être récoltées, comme le blé ou l’épeautre. Si elles restent trop longtemps sous la pluie, elles risquent de germer».

Cela rendrait les grains uniquement utilisables comme nourriture pour les animaux. L’impact sur le prix du pain restera dans tous les cas très modéré, car la plus grande partie des céréales a déjà été récoltée.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich