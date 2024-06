Programme chargé pour le 50ème de la création du Jura

Programme chargé pour célébrer les 50 ans du Jura

Keystone

Le canton du Jura est en fête dimanche avec les célébrations du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 qui a abouti à sa création. Associé aux festivités, le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ) a voulu retrouver l'esprit des grandes années de la Fête du peuple en imaginant un cortège allégorique à Delémont.

Plus de «Suisse»

Expositions, cortège, discours, concerts et rencontre avec la population marqueront le jubilé de cet événement majeur de l'histoire collective jurassienne. Pour l'Etat comme pour le MAJ, cette commémoration est tournée vers la population, en particulier vers la jeunesse.

La partie officielle débutera à 10h00 au Théâtre du Jura à Delémont en présence de plusieurs centaines d'invités. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, la présidente du Gouvernement jurassien Rosalie Beuret Siess et le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte doivent prendre la parole.

Grand cortège

Après avoir débuté vendredi soir, la 77e Fête du peuple connaîtra son point culminant dès 16h15 avec un cortège à Delémont. Pour le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte, il s'agit de renouer avec un cortège dans l'esprit des grandes années de la Fête du peuple réunissant des dizaines de milliers de personnes.

La composition du cortège doit rappeler les années de lutte et poser un regard sur l'avenir. Elle réunira des délégations jurassiennes et étrangères, des anciens membres du groupe Bélier, des enfants, des fanfares, des cavaliers et des chars retraçant les grandes étapes de la Question jurassienne ou l'arrivée de Moutier.

Parallèlement à ces festivités, le public pourra découvrir dès dimanche et jusqu'en septembre des expositions qui se penchent sur le passé, le présent et le futur du canton du Jura. Quatre sites ont été retenus par l'association Jura-24: Delémont, Porrentruy, les Franches-Montagnes et Moutier (BE).

Vote du 23 juin 1974

Le 23 juin 1974, la population des sept districts du Jura historique acceptait par 36 802 voix contre 34 057 la création d'un nouveau canton. Mais seuls les districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes se prononcèrent pour une séparation, les trois districts du sud du Jura, ainsi que le Laufonnais s'y opposèrent. (vz/ats)