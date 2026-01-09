averses éparses
++ EN DIRECT ++ L'hommage aux victimes de Crans-Montana

Parmelin dit que des mesures seront prises ++ Hommage national

La cérémonie d'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera vendredi à Martigny. Suivez ce moment en direct.
09.01.2026, 09:0509.01.2026, 09:05
Team watson
Team watson
  • L'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du 31 au 1ᵉʳ janvier se déroule à Martigny.
  • En plus des autorités suisses et des proches des victimes, des représentants politiques de 32 Etats, de l'Union européenne et du Parlement européen seront présents en Valais ce vendredi.
Crans-Montana: le programme du deuil national du 9 janvier
Vendredi, la Suisse rend hommage aux 40 personnes décédées à Crans-Montana ainsi qu’aux nombreux blessés. A cette occasion, des personnalités de haut rang venues de l’étranger sont attendues. Voici le programme de ce 9 janvier.
A 14 heures précises, le silence s’installera dans toute la Suisse. Dans un communiqué, la Confédération écrit:
L’article