Hommage en direct
Parmelin dit que des mesures seront prises ++ Hommage national
La cérémonie d'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera vendredi à Martigny. Suivez ce moment en direct.
- L'hommage national aux victimes de l'incendie de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du 31 au 1ᵉʳ janvier se déroule à Martigny.
- En plus des autorités suisses et des proches des victimes, des représentants politiques de 32 Etats, de l'Union européenne et du Parlement européen seront présents en Valais ce vendredi.
