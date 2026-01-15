Cyane avait engagé des démarches contre ses employeurs. Image: watson/agences

La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti

Présentée comme «presque de la famille», Cyane aurait en réalité engagé des démarches contre ses employeurs, selon son avocate, qui conteste fermement le récit des Moretti.

Après l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier, les gérants de l’établissement ont affirmé dans les médias entretenir une relation très proche avec Cyane, serveuse de 24 ans décédée dans le drame.

Cette proximité est notamment justifiée par sa relation avec Jean-Marc, présenté comme le «fils adoptif» de Jacques Moretti et chef dans un autre établissement. Les gérants et leur entourage ont ainsi décrit Cyane comme faisant presque partie de leur «famille». Une version aujourd’hui contestée par les proches de la jeune femme.

Dans une interview à BFMTV, Me Sophie Haenni explique que la famille a été «passablement heurtée» par les excuses publiques de Jessica Moretti et par la présentation d’un lien décrit comme affectueux. Dans un communiqué, l'avocate commente:



«Cyane et les époux Moretti ne se sont jamais tutoyés. Cela ressort clairement des messages très professionnels échangés entre ces derniers et ceci encore le jour de l’incendie. Ceci est parlant.»

Un conflit avec les patrons?

Par ailleurs, Cyane aurait engagé des démarches formelles contre les gérants. Toujours selon BFMTV, la jeune femme avait saisi les autorités compétentes afin d’obtenir un contrat de travail, son certificat de travail et des certificats de salaire, éléments qu’elle n’avait pas reçus. Ces difficultés l’auraient conduite à déposer, en octobre 2024, des requêtes auprès du service de protection des travailleurs du Valais par l’intermédiaire des syndicats chrétiens, selon Le Figaro.



Par ailleurs, l’avocate évoque des conditions de travail éprouvantes. Cyane se serait plainte à plusieurs reprises auprès de ses proches d’un épuisement physique et moral, lié à des journées longues et intenses.



L’avocate rappelle enfin que Cyane n’était pas chargée du service des bouteilles le soir du drame et qu’elle n’avait reçu aucune formation spécifique en matière de sécurité, selon Le Figaro. Pour la famille, ces éléments renforcent l’idée d’une relation strictement professionnelle et d’une responsabilité qui devra être examinée par la justice. (jah)