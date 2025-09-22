Hommage au conseiller national Alfred Heer
La présidente du Conseil national, Maja Riniker (PLR/AG), a rendu hommage lundi à Alfred Heer, décédé subitement la semaine dernière. Le conseiller national UDC zurichois, connu pour son humour vif, était un politicien engagé qui aimait le débat d'idées.
Petit entrepreneur et fondateur avec l'un de ses collègues de parti d'une firme IT, Alfred Heer incarnait en politique le «self-made man».
Au Parlement, l'homme était apprécié bien au-delà de son parti.
Il entretenait toutefois un contact chaleureux et joyeux avec tout le monde.
La présidente a adressé sa sympathie à la famille et aux proches. Le plénum a ensuite observé une minute de silence. Un livre de condoléances est disponible au Palais fédéral jusqu'à la fin de la session d'automne.
Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich peu avant son 64e anniversaire. Le politicien était membre du Conseil national depuis 2007. Il faisait aussi partie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. (dal/ats)