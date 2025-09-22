Hommage au conseiller national Alfred Heer

La présidente du Conseil national, Maja Riniker, a salué lundi la mémoire d’Alfred Heer, décédé subitement à 63 ans. Entrepreneur et élu UDC apprécié bien au-delà de son parti, il était reconnu pour son humour, son authenticité et son goût du débat.

Plus de «Suisse»

Alfred Heer, UDC-ZH, s'exprime lors du débat sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Keystone

La présidente du Conseil national, Maja Riniker (PLR/AG), a rendu hommage lundi à Alfred Heer, décédé subitement la semaine dernière. Le conseiller national UDC zurichois, connu pour son humour vif, était un politicien engagé qui aimait le débat d'idées.

Petit entrepreneur et fondateur avec l'un de ses collègues de parti d'une firme IT, Alfred Heer incarnait en politique le «self-made man».

«Il était de ceux qui aimaient la vie et la vivait» La première citoyenne du pays

Au Parlement, l'homme était apprécié bien au-delà de son parti.

«En politique comme dans le public, Fredi Heer était tout sauf discret. Il avait toujours sa propre opinion et la défendait haut et fort.» L'Argovienne

Il entretenait toutefois un contact chaleureux et joyeux avec tout le monde.

«Chacun ici peut se remémorer un de ces moments particuliers avec Fredi. C'était un homme incroyablement authentique et qui a toujours tenu parole (...) Il nous manque cruellement.»

La présidente a adressé sa sympathie à la famille et aux proches. Le plénum a ensuite observé une minute de silence. Un livre de condoléances est disponible au Palais fédéral jusqu'à la fin de la session d'automne.

Alfred Heer est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Zurich peu avant son 64e anniversaire. Le politicien était membre du Conseil national depuis 2007. Il faisait aussi partie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. (dal/ats)