Deux nouveaux millionnaires se partagent le Swiss Loto
Samedi, le Swiss Loto a fait deux gagnants : l’un a remporté 1 million de francs avec les six bons numéros, tandis que l’autre a décroché 1,8 million grâce au Joker.
Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 8, 16, 24, 26 et 34. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 8 et le Joker le 494198.
Lors du prochain tirage mercredi, 5,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
https://jeux.loro.ch/games/swissloto/ (tib/ats)
