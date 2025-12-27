assez dégagé-2°
DE | FR
burger
Suisse
loterie

Deux nouveaux millionnaires se partagent le Swiss Loto

Deux nouveaux millionnaires se partagent le Swiss Loto

Samedi, le Swiss Loto a fait deux gagnants : l’un a remporté 1 million de francs avec les six bons numéros, tandis que l’autre a décroché 1,8 million grâce au Joker.
27.12.2025, 18:4227.12.2025, 18:42

Le Swiss Loto a fait deux millionnaires samedi. L'un empoche 1 million de francs avec les six bons numéros et l'autre 1,8 million grâce au Joker.

Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 1, 8, 16, 24, 26 et 34. Le numéro chance était le 2, le rePLAY le 8 et le Joker le 494198.

Lors du prochain tirage mercredi, 5,8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/ (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse revoit son aide à la garde d’enfants: voici qui va en profiter
La Suisse affiche des coûts d'accueil extra-familial parmi les plus élevés d’Europe. Face à cette situation, une nouvelle loi destinée à alléger la charge financière des familles a été adoptée. Qu'est-ce qui va changer? Et qui va en bénéficier? Réponses.
Une journée à la crèche (pour ne citer qu'elle) coûte entre 100 et 150 francs. A raison de trois jours par semaine, la facture peut rapidement grimper jusqu’à 1800 francs par mois et par enfant. Pour de nombreuses familles, la garde représente ainsi une charge particulièrement lourde. En comparaison aux pays européens, les tarifs pratiqués en Suisse dans les structure d'accueil extrafamilial sont très élevés.
L’article