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Ce couple gay russe devra quitter la Suisse: ils craignent le pire

Vidéo: watson

Ce couple gay russe doit quitter la Suisse: «On a peur pour nos vie»

Ilia et Dima ont fui la Russie il y a cinq ans pour venir en Suisse. Cependant, leur demande d'asile vient d'être rejetée et les deux hommes redoutent leur retour au pays. Il leur reste un dernier espoir.
26.09.2026, 07:0626.09.2026, 07:06
Kilian Marti
Kilian Marti
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin

Dima tient la main de son mari, Ilia. Il est au bord des larmes lorsqu'il lâche, lors d'un entretien vidéo avec watson:

«Je ne veux même pas imaginer ce qui se passerait si nous étions incarcérés en Russie et séparés l'un de l'autre.»

Il y a cinq ans encore, ils pensaient pourtant avoir échappé à ce destin.

En Russie, Ilia s'était longtemps engagé publiquement pour les personnes queers, ce qui lui avait valu de recevoir régulièrement des messages haineux et des menaces. Lorsqu'il avait parlé ouvertement de sa séropositivité dans une publication en mars 2021, la situation avait dégénéré: Ilia avait reçu des menaces de mort et son adresse avait été diffusée sur internet. Il avait également été menacé dans la rue.

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Quelques jours plus tard, il avait été violemment agressé en plein centre de Saint-Pétersbourg (ouest). Peu après, il avait fui à Zurich avec Dima, où les deux hommes avaient déposé une demande d'asile.

Ilia et Dima, originaires de Russie, ont demandé l&#039;asile en Suisse car ils craignent des représailles dans leur pays d&#039;origine en raison de leur homosexualité.
Ilia et Dima, originaires de Russie, ont demandé l'asile en Suisse car ils craignent des représailles dans leur pays d'origine en raison de leur homosexualité.Image: watson

Une situation désespérée

Le Secrétariat d'Etat aux migrations avait rejeté leurs demandes dès début juillet 2021, mais Ilia et Dima avaient fait recours contre ces décisions auprès du tribunal administratif fédéral. Pendant ce temps, ils s'étaient construit une vie commune à Zurich et s'étaient mariés. Jusqu'à ce que, le 31 aout 2026, le verdict tombe: le tribunal a définitivement rejeté leurs recours. Ils doivent quitter la Suisse d'ici au 2 octobre.

Vidéo: watson

Entre-temps, la Russie a classé le mouvement LGBT comme organisation extrémiste. Jusqu'en juin 2025, le pays comptait, selon l'ONG Human Rights Watch, 101 condamnations pour prétendu «extrémisme LGBT». Une femme a même été incarcérée cinq jours pour avoir porté des boucles d'oreille arc-en-ciel. Trois employés d'un club queer ont écopé de peines allant jusqu'à sept ans de prison.

Le dernier espoir de Dima et Ilia repose désormais sur une demande pour cas de rigueur. On ignore encore si leur renvoi sera suspendu. Leur rêve d'une vie paisible à deux pourrait ainsi prendre fin dans quelques jours à peine.

Ilia und Dima aus Russland haben in der Schweiz Asyl beantragt weil sie aufgrund ihrer Homosexualität in ihrem Heimatland Repressionen befürchten.
Le couple russe Dima et Ilia, ici dans leur appartement à Zurich.Image: watson

Dans la vidéo, ils racontent ce que cette nouvelle a implique pour eux, et ce qu'ils redoutent le plus en cas de retour en Russie. (trad. ysc)

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