larges éclaircies
DE | FR
burger
Suisse
horlogerie

Grosse opération de destruction de fausses montres suisses

Grosse opération de destruction de fausses montres suisses

La Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) a procédé vendredi à Köniz, près de Berne, à la destruction par broyage de 1,5 tonne de fausses montres suisses, soit 7500 pièces. Ces contrefaçons provenaient en très grande partie de Chine.
24.10.2025, 22:0524.10.2025, 22:05

Les fausses montres ont été confisquées entre 2019 et 2025 par les douanes suisses à leur entrée sur le territoire. L'opération est l’une des plus importantes jamais réalisées par la FH. Outre leur impact négatif sur l’environnement, les achats de produits de contrefaçon sont contraires à l’éthique, a relevé l'organisation.

De plus, un tel acte de consommation soutient «directement les organisations criminelles». En outre, 75% environ de ces saisies douanières proviennent d’envois postaux, une prédominance qui reflète l’explosion du commerce en ligne ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid-19.

De petits colis

L'utilisation généralisée de petits colis pour échapper à la détection, réduire les risques d'interception et fragmenter les chaînes d'approvisionnement, créé de nouveaux défis en matière de lutte contre la fraude, constate encore la FH dans son communiqué.

La chute de l'horlogerie suisse adoucie par ses «quatre magnifiques»

A titre d'exemple, la Chine a exporté 4,17 milliards de colis vers l’Union européenne (UE) l'an dernier, soit 12 millions de paquets par jour, un nombre multiplié par quatre depuis 2021, selon les chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Jeunes crédules

La notoriété et la valeur marchande élevée des produits suisses en font des cibles de choix pour les contrefacteurs. Parmi les secteurs visés, l’horlogerie constitue la catégorie la plus touchée, avec 87% en 2020-2021 de toutes les saisies mondiales de contrefaçons portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle suisses.

Swatch écoule des tas de montres en se moquant de Donald Trump

L’achat de copies est illégal, rappelle la FH. Les contrevenants s’exposent à la confiscation de la marchandise, mais aussi au paiement de frais de destruction. Bien qu’informés des risques et des effets négatifs, les 15-34 ans représentent plus de 50% des acheteurs de contrefaçons, principalement en ligne.

Emplois menacés

«Les montres contrefaites menacent l’innovation et l’emploi en Suisse», a averti Yves Bugmann, président de la FH, cité dans le communiqué. La «piètre» qualité de ces produits, mais aussi leurs effets potentiellement nocifs sur la santé et l’environnement portent atteinte à l’image des marques suisses.

Les acheteurs y contribuent directement, ainsi qu’à la perte d’emplois qui en découle dans le secteur, relève encore la FH. On estime à près de 2500 le nombre d'emplois perdus chaque année en Suisse dans l’horlogerie-bijouterie, en lien avec la contrefaçon. (sda/ats/svp)

Vous aimez les montres?
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
Le gendre de Trump portait une montre suisse au prix inattendu
de Marine Brunner
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
2
Tom Brady a troqué ses montres suisses contre une mocheté
de Fred Valet
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
Will Smith porte une montre suisse qui rêve de renaître
de Fred Valet
«Ils nous ont appelé dans la minute»: Swatch est furax contre Qoqa
5
«Ils nous ont appelé dans la minute»: Swatch est furax contre Qoqa
de Sven Papaux
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
1
Ricardo révèle les faiblesses des Suisses avant Noël
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Elle pourrait sauver les exportations suisses de la colère de Trump
Rien ne laisse présager que le problème sera résolu d'ici la fin octobre comme annoncé. La diplomate Callista Gingrich doit désormais ouvrir la voie à une baisse des droits de douane américains.
L'objectif pourrait être atteint d'ici Halloween. C'est ce qu'ont déclaré les collègues américains aux membres de l'équipe de négociation suisse. D'ici Halloween, les deux parties trouveront sans doute un accord sur les 39% de droits de douane. Ils ne deviendront alors plus qu'un mauvais souvenir – conformément à ce que l'on espérait côté helvétique.
L’article