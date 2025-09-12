Swatch a réussi son coup. Image: watson/agences

Swatch écoule des tas de montres en se moquant de Donald Trump

La marque biennoise fait un petit carton avec sa montre qui se moque des taxes douanières instaurées par Donald Trump.

Les taxes font mal à l'industrie horlogères helvétique, mais elle fait preuve de résilience et d'inventivité face au protectionnisme américain. Mieux, elle a trouvé la parade pour gagner un peu d'argent dans cette situation difficile.

Swatch a joué la carte dérision et a réussi un joli coup marketing.

Pour rappel, la marque biennoise a choisi de se moquer des taxes de Donald Trump en produisant une montre et une campagne nommée: «What if...Tariffs». Sur cette montre, les 3 et le 9 sont inversés sur le cadran. Bien sûr, c'est un clin d'œil appuyé à la politique douanière de Donald Trump et brutale envers la Suisse. Le prix, lui aussi, rappelle ce fameux chiffre de 39% qui donne des sueurs froides à notre économie.

Une réussite qui se traduit par des ventes fulgurantes que Swatch confirme:

«La montre est bel et bien temporairement en rupture de stock en e-commerce, mais disponible encore, avec un peu de chance, dans les magasins»

Les stocks vidés, la marque confirme qu'«au vu du succès phénoménal de cette montre, de nouvelles livraisons sont prévues dans quelques jours».

Le modèle qui bat des records et qui échappera aux taxes douanières du président américain. Image: Swatch

Présenté comme une provocation positive par le groupe biennois, ce modèle n'est vendable qu'en Suisse et en édition limitée. La pièce, selon nos informations, aurait trouvé preneur auprès de politiciens suisses amusés par le pied de nez, qui n'ont pas hésité à pousser les portes d'une boutique Swatch pour s'en offrir une.