La famille Hayek achète pour plus 20 millions d'action chez Swatch

Bien que le cours de l'action du groupe horloger Swatch ait dégringolé après la publication des résultats semestriels, la famille Hayek a acheté pour plus de 20,6 millions de francs, selon une transaction de la direction publiée mardi sur le site de la Bourse suisse.

C'est au total 607 879 nominatives Swatch qui ont changé de mains lundi. La transaction a été effectuée par un membre exécutif du conseil d'administration, indique le site. Trois personnes soumises à l'obligation d'annonce ont effectué la transaction en commun.

Il s'agissait de la famille Hayek, comme l'a confirmé un porte-parole de Swatch, interrogé par l'agence AWP. Celle-ci est largement représentée au conseil d'administration par la présidente Nayla Hayek, le directeur général Nick Hayek et son neveu Marc Hayek.

Nick Hayek et son neveu Marc Hayek. Keystone

Le plus grand actionnaire de Swatch «soutient bien sûr pleinement le groupe et renforce son engagement avec un cours aussi attractif», a ajouté le porte-parole. Cela montre la forte identification et l'engagement de la famille. Il ne s'agit toutefois pas d'une transaction du groupe, a-t-il souligné.

L'action s'échangeait lundi en moyenne à 33,94 francs l'unité. Elle avait chuté de près de 10% après la publication des chiffres semestriels. Et elle vaut actuellement 34,05 francs.

Fin 2023, le «Pool Hayek» ainsi que les sociétés, institutions et personnes qui lui sont proches contrôlaient au total 43,3% de tous les droits de vote du groupe horloger au moyen de 62,5 millions d'actions nominatives et 738'026 actions au porteur. (mbr/ats)