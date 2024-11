Réouverture de la ligne des Horlogers

La ligne des Horlogers. Image: dr

La ligne des Horlogers a été remise en service, après huit mois de travaux.

Après huit mois de travaux, la ligne des Horlogers reliant les Montagnes neuchâteloises à Besançon (F) est à nouveau en service. Le canton de Neuchâtel et l’agglomération urbaine du Doubs (AUD) entendent étoffer l’offre.

Le développement comprend notamment l'ajout d'un TER le soir au départ de La Chaux-de-Fonds, ont indiqué vendredi les partenaires que sont l'Etat de Neuchâtel, la Ville de La Chaux-de-Fonds, les communes du Val de Morteau et l'AUD. Il devrait permettre d’offrir davantage de flexibilité aux pendulaires et d’en attirer de nouveaux.

Meilleure billetique

Cet ajout durant la plage horaire allant de 18h00 à 19h00 est actuellement à l’étude, précise le communiqué. Le train concerné pourrait ainsi remplacer l’autocar qui circule pour l'heure à 18h44 entre les villes du Locle et de Morteau. Sa mise en service interviendrait dès l’horizon 2026 le cas échéant.

Parallèlement, l’amélioration de la billettique est recherchée. La vente de billets de parcours est désormais possible en ligne et aux distributeurs CFF. Aux points de vente, on peut acheter des abonnements annuels Interval. D'autres améliorations sont en vue, comme la vente d’abonnements annuels, via le canal numérique surtout.

La ligne des Horlogers a subi une première phase de travaux de modernisation effectuée de 2019 à 2021. La deuxième, qui vient de s'achever, a donc entraîné une coupure d’exploitation de huit mois. Elle a été financée principalement par la Région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que l’Etat français et SNCF-Réseau.

Performances améliorées

Le canton de Neuchâtel et les CFF ont financé pour leur part des travaux côté suisse, en vue d’améliorer les performances de la ligne. Il s’agit principalement d’un nouveau block de la halte des Forges, à La Chaux-de-Fonds, et le remplacement du pont ferroviaire au Locle permettant l’augmentation de la capacité.

A compter du prochain changement d’horaire en décembre, tous les trains CFF et SNCF s’arrêteront par ailleurs à la nouvelle halte des Forges, à l’exception de deux TER du matin qui sont cependant hors flux pendulaires, avec un départ de La Chaux-de-Fonds pour Morteau à 6h00 et à 7h00. (sda/ats)