Des vitrines Breguet au pavillon officiel lors des Geneva Watch Days 2024 à Genève, en août 2024. Image: KEYSTONE

Breguet a un nouveau chef

Gregory Kissling a été nommé directeur général (CEO) de Breguet. L'actuel vice-président du développement de produits Omega prendra ses fonctions dès le 1er octobre à la tête de la marque haut de gamme de Swatch Group.

Gregory Kissling, Neuchâtelois de 47 ans, succèdera à Lionel a Marca. Ce dernier assumera les fonctions de vice-président des opérations pour Blancpain et de responsable du développement produit de la division Swatch Group Watch Prestige Brands, indique vendredi à AWP un porte-parole de l'entreprise biennoise. Il confirmait ainsi une information publiée par Le Temps.

Gregory Kissling, à la fois ingénieur en microtechnique et formé au management du luxe, a rejoint le groupe il y a plus de 20 ans.

Swatch a procédé à plusieurs changements au sein de ses organes dirigeants ces derniers mois. Mi-juin, le groupe nommait deux nouveaux membres à sa direction générale, Damiano Casafina et Sylvain Dolla, et étoffait sa direction générale élargie. Par ailleurs, Marc Hayek, notamment président de la marque Blancpain et fils de la présidente Nayla Hayek, a été élu au conseil d'administration ce printemps. (ag/ats)