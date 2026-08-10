A Neuchâtel, la différence de prix entre appartements neufs et existants est modérée. Image: watson

Voici où les appartements neufs coûtent jusqu'à 74% de plus en Suisse

Dans certaines communes suisses, les appartements neufs coûtent plus de 70% plus cher que les autres. Des données fournies par l'entreprise romande Lookmove permettent de comparer les prix au mètre carré dans une centaine de villes.

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Lorsqu'il s'agit de choisir un nouveau logement, les goûts divergent largement d'une personne à l'autre. Si certains apprécient les vieux immeubles, d'autres leur préfèrent des biens plus récents. Une chose est toutefois sûre: en Suisse, les appartements neufs sont rares, ainsi que généralement plus coûteux que les autres.

Dans un article récemment publié, nous avons comparé le loyer des appartements neufs, c'est-à-dire situés dans des bâtiments ayant deux ans au maximum, avec celui des appartements existants, dans une centaine de communes helvétiques. Les résultats étaient très clairs: suivant la localité, les premiers peuvent coûter jusqu'à 80% plus cher que les deuxièmes.

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Qu'en est-il des appartements en vente? Observe-t-on les mêmes écarts? Des données élaborées par l'entreprise lausannoise Lookmove, qu'elle nous a transmises en exclusivité, permettent de se faire une idée.



Ces chiffres, relatifs à 2025, montrent les prix médians au mètre carré des appartements neufs et existants dans 102 villes helvétiques. La Confédération attribue ce statut à quelque 180 communes, mais nous n'avons retenu que celles où le nombre d'appartements neufs mis en vente au cours de l'année écoulée était égal ou supérieur à 10. Cela montre bien à quel point ces biens représentent une denrée rare dans notre pays.

Là où les données sont disponibles, on s'aperçoit que les écarts sont parfois très larges. Brigue (VS) remporte la palme de commune la plus «extrême»: le prix médian d'un appartement existant se monte à 5446 francs le mètre carré, tandis qu'il frôle les 9500 francs pour un bien neuf - soit une différence de 74%.

Arlesheim (BL) et Kriens (LU) complètent ce podium peu enviable, avec des écarts s'élevant à 70 et 55%, respectivement.



Il est intéressant de remarquer que, dans les grandes villes, les prix médians ne diffèrent pas de manière trop grande d'un type de logement à l'autre. Les appartements neufs y coûtent certes plus cher, mais les écarts sont généralement inférieurs ou légèrement supérieurs à 10%. C'est notamment le cas de Lausanne (5,7%), Genève (9,1%) ou Zurich (10,9%).

Il convient toutefois de souligner que, dans ces communes, les prix sont bien plus élevés qu'ailleurs. A Zurich, le prix médian d'un appartement neuf frôle les 20 000 francs le mètre carré, contre, par exemple, 6584 francs à Martigny (VS).

Là où les apparts neufs sont moins chers

Trois communes affichent même des valeurs légèrement négatives. C'est le cas de Coire, de Zermatt et de Delémont, où, selon les chiffres de Lookmove, les appartements neufs coûtent 15 à 3% moins cher que les appartements existants.

Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. De manière générale, les appartements présents dans le jeu de données peuvent être assez différents en termes de surface, de qualité ou d'emplacement, avance Lookmove. Cela peut influencer les niveaux de prix observés.

Parfois, les biens existants incluent une part importante d’objets bien situés ou rénovés, ce qui tire les prix vers le haut. De plus, les appartements neufs peuvent également être construits dans des zones moins centrales, là où des terrains sont disponibles, conclut Lookmove.

Appartements neufs vs existants Dans le jeu de données utilisé, la distinction entre logements neufs et existants repose sur les informations disponibles dans les annonces immobilières. Concrètement, un bien est considéré comme neuf s’il est explicitement identifié comme tel dans l’annonce, s’il est associé à un projet immobilier, ou si son année de construction est récente (au maximum deux ans avant la publication de l’annonce). Sont également inclus les biens commercialisés avant leur livraison, notamment les appartements sur plan ou en cours de construction. Cette distinction ne correspond pas à une classification administrative officielle.