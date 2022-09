Voici combien d'appartements sont vides dans votre commune

La pénurie de logements empire: en juin, la Suisse comptait 61 496 appartements vides, soit près de 10 000 de moins que l'année précédente. Voici la situation par commune.

Il y a actuellement un peu plus de 60 000 logements vacants en Suisse. C'est ce qu'affirme lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui en recensait plus exactement 61 496 le 1er juin 2022. Ce chiffre correspond à 1,31% du total et est particulièrement bas.

L'année passée à la même période, on dénombrait près de 10 000 appartements vides de plus. Cela faisait vingt ans qu'une baisse aussi marquée ne se produisait pas en l'espace d'un an, précise l'OFS. Pour trouver un nombre inférieur de logements vides, il faut remonter à 2016.

Cette baisse aggrave la pénurie de logements qui sévit actuellement en Suisse, comme le rapportait Credit Suisse dans un rapport publié la semaine passée. Dû au ralentissement de l'activité de construction et à la forte hausse de la demande, ce recul devrait se maintenir, affirmaient les experts de la deuxième banque du pays. Et ce, en raison notamment de la pénurie croissante de terrains à bâtir.

L'ensemble du pays n'est pas touché de la même manière par cette situation. Lugano est par exemple la commune ayant le plus de logements vacants (1334), mais c'est le village fribourgeois de Montet qui affiche le plus haut taux d'appartements vides, à savoir 12,8%. Cette carte interactive montre la situation commune par commune:

Cherchez votre commune ici👇 A noter que le nom des communes de Suisse alémanique est en allemand.

Moins de nouveaux logements vacants

Concernant le type de logement vacant, les données de l'OFS nous apprennent qu'il s'agit surtout d'appartements 3 pièces, qui représentent plus de 33% du total. Suivent les 4 pièces (25%) et les 2 pièces (18%).

Dans les nouvelles constructions aussi, la tendance est à la baisse, avec 4863 nouveaux logements vacants (datant de deux ans au maximum) parmi ceux à louer ou à vendre, soit 31,2% de moins qu'un an auparavant. Quant au nombre de maisons individuelles vacantes sur le marché, il a diminué de 10,3% sur un an.

Forte augmentation dans le Jura

Le nombre de logements vacants a baissé dans la plupart des cantons. Seuls le Jura (+178 unités), Bâle-Ville (+93), Schaffhouse (+38) et Glaris (+6) ont annoncé davantage de biens non habités par rapport à l'année passée.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les cantons d'Argovie (-1313 unités), du Valais (-1040) et de Vaud (-985). Berne présente toujours le plus gros réservoir d'unités non occupées, soit 8633.