La hausse des loyers s'est poursuivie en novembre

Homegate, le portail spécialisé dans l'immobilier, a annoncé que la hausse des loyers s'est poursuivie au mois de novembre.

Les loyers proposés ont connu une nouvelle augmentation en Suisse en novembre dans presque tous les cantons par rapport au mois précédent.

En moyenne, la hausse se monte à 0,3% en rythme mensuel et à 4,0% sur un an, selon l'indice des loyers publié lundi par la plateforme immobilière Homegate, élaboré en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Un indice en progression

Par rapport à octobre, l'indice a progressé de 0,4 point pour s'établir à 124,2 points. Seuls cinq cantons ont échappé à la hausse au cours du mois sous revue, Uri en tête (-1,5%), une évolution qui s'explique toutefois par une forte hausse lors du dernier pointage.

Parmi les cantons où les loyers ont continué de grimper, Schwytz (+2,4%) et les Grisons (+2,2%) se distinguent nettement, alors que dans les autres, l'augmentation est restée inférieure à 1%. En comparaison annuelle, aucun canton ne s'est soustrait à la tendance, la palme revenant au Valais (+8,1%), devant Zurich (+7,6%) et Schaffhouse (+6,7%).

Au niveau des villes, les loyers proposés ont progressé sur un mois à Saint-Gall (+1,6%) et Lausanne (+1,5%), alors qu'ils ont reculé à Berne (-0,7%) et Lugano (-0,5%). Par rapport à novembre 2022, la plus forte hausse est celle enregistrée à Zurich (+11,8%).

(sda/awp/ats/svp)