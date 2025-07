Les fortes pluies entraînent des perturbations en Suisse alémanique

De fortes pluies se sont abattues au nord des Alpes ce week-end. Les pompiers sont intervenus en Argovie. Des ruisseaux sont sortis de leur lit dans le canton de Glaris. En Valais, deux cordées ont été secourues dans des conditions difficiles.

Keystone

Une coulée de boue près de Sisikon (UR) a endommagé samedi matin des installations sur l'Axenstrasse, a annoncé la police cantonale. Le système de surveillance dans cette zone notoirement exposée aux chutes de pierres a automatiquement bloqué la route à midi.

Risque d' éboulement

Après une réouverture temporaire jusqu'en début de soirée samedi, l'Office fédéral des routes a fermé la route nationale au bord du lac d'Uri jusqu'à lundi midi.

Un vol en hélicoptère a révélé des dommages aux ouvrages de protection situés au-dessus du chantier de la nouvelle Axenstrasse. Des blocs de roche menacent de s'écrouler en cas de nouvelles précipitations.

Sauvetages périlleux en Valais

Samedi, des spécialistes de l'organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont effectué des opérations difficiles pour sauver deux cordées. Quatre personnes ont été bloquées au Lagginhorn, mais en raison d'une tempête de neige, Air Zermatt n'a pas pu les récupérer par hélicoptère.

Les secouristes sont montés à pied, de nuit et dans le brouillard, de 3200 mètres d'altitude jusqu'au sommet à plus de 4000 mètres. Six sauveteurs ont accompagné les quatre alpinistes dans une descente nocturne de quatre heures en direction de la cabane de Weissmies.

Air Zermatt a ensuite transporté deux alpinistes à l'hôpital pendant la nuit. Les deux autres et les sauveteurs n'ont été ramenés dans la vallée qu'à l'aube en raison des conditions météorologiques.

Samedi après-midi, les sauveteurs avaient déjà récupéré une autre cordée de deux personnes au Weissmies. Les alpinistes s'étaient égarés et ne pouvaient plus avancer. Deux secouristes de l'OCVS les ont récupérés au cours d'une opération de plusieurs heures et les ont remis à un équipage d'hélicoptère.

Fortes pluies et violents orages

De fortes pluies et des orages ont tenu en haleine les pompiers de plusieurs cantons samedi. A Glaris, des ruisseaux sont sortis de leur lit samedi. L'eau s'est infiltrée dans des caves et des garages souterrains.

Le long des Préalpes de Suisse centrale et orientale, il est tombé en 48 heures entre 50 et 70 litres de pluie par mètre carré, et même 80 litres à Weesen (SG).

Dans le canton d'Argovie, 160 messages ont été reçus en l'espace de trois heures samedi soir. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour des caves et des passages souterrains inondés et des arbres renversés.

De fortes pluies se sont également abattues sur une partie de l'Oberland bernois, de la Suisse centrale et du Toggenburg. Dimanche après-midi, la Confédération a relevé son alerte aux fortes pluies au niveau 4 pour le Valais, l'est de l'Oberland bernois, la Suisse centrale et le canton de Glaris. Ce deuxième niveau d'alerte le plus élevé signifie «fort danger» et reste valable jusqu'à mardi matin. (ats/vz)