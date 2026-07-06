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Les prix de l'immobilier poursuivent leur progression en juin

Les prix de l'immobilier poursuivent leur progression en juin

C'est une tendance haussière qui propulse le marché de l'immobilier en Suisse constate le portail Immoscout24 dans son relevé mensuel.
06.07.2026, 09:5206.07.2026, 09:52

Les tarifs des biens résidentiels ont poursuivi leur inexorable ascension le mois dernier en Suisse, même si les disparités régionales sont relativement importantes, a indiqué lundi le portail immobilier Immoscout24 dans son relevé mensuel.

Sur un an, le prix des maisons a progressé de 3,1% en juin à 8011 francs le mètre carré, tandis que celui des appartements a crû de 4,5% à 9526 francs, ont détaillé la plateforme immobilière et le cabinet de conseil Cifi dans un communiqué.

La BNS pointe les fragilités du marché immobilier suisse

Forte croissance dans la région zurichoise

La région zurichoise a enregistré la plus forte croissance des tarifs pour la propriété par étages avec une hausse mensuelle de 2,3%, suivi par la Suisse centrale (+1,7%), le Nord-ouest (+1,5%), le Tessin (+1,1%) et la région genevoise (+0,4%). La Suisse orientale (-0,6%) et le Mittelland (-0,5%) ont par contre inscrit un repli.

Côté maisons, une baisse se dessine en comparaison mensuelle dans certaines régions avec un recul en Suisse centrale (-3,2%), dans le Mittelland (-1,3%) et le Nord-ouest (-0,7%). Les prix ont par contre stagné au Tessin et ont accéléré en Suisse orientale (+2,1%), dans la région zurichoise (+1,4%) et dans l'Arc lémanique (+0,7%). (sda/ats/awp)

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