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La BNS pointe les fragilités du marché immobilier en Suisse

Fragilités chroniques sur le marché immobilier suisse, selon la BNS (image d&#039;illustration).
Image d'illustrationImage: Shutterstock

La BNS pointe les fragilités du marché immobilier suisse

Dans un rapport, la gardienne du franc constate des vulnérabilités persistantes sur le marché de l'immobilier résidentiel dans le pays.
02.07.2026, 09:1102.07.2026, 09:11

Le marché suisse de l'immobilier résidentiel présente des vulnérabilités persistantes, alors que l'encours des créances hypothécaires demeure élevé. «Les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté tant à l'échelle mondiale qu'en Suisse», relève jeudi le rapport sur la stabilité financière de la Banque nationale suisse (BNS).

Dans le pays, l'endettement lié aux prêts hypothécaires demeure élevé, signe d'un niveau de risque accru quant à la capacité financière.

«Néanmoins, s'agissant des ménages, ce risque semble atténué par les ressources financières des emprunteurs»
La BNS

Elle pointe qu'une nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait fortement affecter l'activité économique, l'inflation et les taux d'intérêt, et potentiellement entraîner une stagflation à l'échelle mondiale.

Dynamique «soutenue» sur le marché du crédit

Parmi les facteurs de risque susceptibles d'amplifier les effets d'une telle évolution figurent notamment «le haut niveau des dettes publiques et privées» et «les valorisations tendues doublées d'une forte propension au risque sur les marchés mondiaux de l'immobilier résidentiel».

Analyse
Le franc suisse a un talon d'Achille

La BNS ajoute que la «dynamique reste soutenue» sur le marché suisse du crédit. La croissance s'y est accélérée, démontrant «une évolution robuste». Elle est restée positive durant la période qui a vu l'augmentation des taux d'intérêt en 2022-2023 et la crise du Credit Suisse en 2023. (jzs/ats)

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