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Ce projet immobilier de Christian Constantin ne passe pas à Vevey

A Vevey, des locataires contraints d&#039;affronter Christian Constantin.
Image: Keystone, montage watson

«On ne comprend pas sa démarche»: ces locataires s'opposent à Constantin

A Vevey, des locataires s'opposent à Christian Constantin après que leur bail a été résilié pour accueillir des employés de son futur hôtel de Puidoux.
11.06.2026, 15:1311.06.2026, 15:13

Incontournable près de l'Hôtel de Ville de Vevey, l'immeuble du «Lido» est au cœur d'un bras de fer immobilier, rapporte 24 heures. Racheté il y a deux ans par Christian Constantin au Groupe Mutuel, le bâtiment de 1930 abrite une quinzaine de logements et un commerce de vêtements familial vieux de 150 ans.

Cependant, le promoteur valaisan prévoit d'y loger le personnel de son futur hôtel à Puidoux et a résilié tous les baux via la régie Bernard Nicod. Cinq appartements sur quinze sont désormais vides. Les autres locataires refusent de partir et l'affaire se dirige vers le Tribunal des baux. Laurent Thurnheer, porte-parole des résidents, assure:

«On n’a pas l’intention de bouger»
Propos recueillis par 24 heures.

Une mobilisation politique

Comme le rapporte 24 heures, la députée Joëlle Minacci (Ensemble à Gauche) a questionné au Grand Conseil mardi la légitimité d'une résiliation générale dans le cadre d'une rénovation. La conseillère d'Etat Isabelle Moret a indiqué que Christian Constantin visait initialement à «démolir l’intérieur pour créer de nombreux studios», avant l'intervention de la Direction des monuments et sites.

Elle n'aurait jamais dû se faire passer pour la nièce de Constantin

Recensé, l'immeuble a fait l'objet d'une proposition de classement cantonal en 2025, contestée par le propriétaire. Concernant le permis de construire nécessaire au projet, le municipal Antoine Dormond contredit Constantin: le premier dossier a été jugé irrecevable, et aucune demande formelle n'a été reçue à ce jour. Laurent Thurnheer s'interroge:

«On ne comprend pas bien quelle est sa démarche. Pourquoi vouloir loger ici des personnes travaillant à Puidoux, en délogeant des locataires dont certains ont plus de 90 ans?»
Propos recueillis par 24 heures.

(ysc)

Le projet de Christian Constantin a suscité une levée de boucliers de la part des locataires.
Le projet de Christian Constantin a suscité une levée de boucliers de la part des locataires.Image: Keystone
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