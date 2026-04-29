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Fausse parente de Christian Constantin, vraie peine de prison

Elle trompait ses victimes avec le nom de Christian Constantin.
Elle trompait ses victimes avec le nom de Christian Constantin.Image: waston / agences

Elle n'aurait jamais dû se faire passer pour la nièce de Constantin

Une quadragénaire a écopé de 14 mois de prison ferme après une série d’escroqueries où elle se disait liée à Christian Constantin.
29.04.2026, 15:1029.04.2026, 15:19

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné une femme de 49 ans, auteure d'une série d'escroquerie, à 14 mois de prison ferme. Dans plusieurs situations, elle a agi en se faisant passer pour une parente de Christian Constantin, sa nièce notamment.

La quadragénaire a été jugée coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les certificats, de tentative de contrainte et d'abus de confiance. Dans cette affaire, le nombre de parties plaignantes a atteint le nombre de quinze et les parties lésées, quatre, pour un total de 19 cas.

Le premier volet 👇

Une fausse nièce de Constantin a arnaqué des Français et des Suisses

Le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel, en ce sens qu'un précédent sursis (avril 2019) n’a pas été révoqué. «La révocation d’un sursis ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve», précise le TC dans son dispositif mardi. Le TC a ainsi réduit sa peine de 20 mois.

En première instance, le 9 juillet 2024, la prévenue avait été condamnée à 40 mois de prison ferme par le Tribunal d'arrondissement de Martigny. (jah/ats)

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