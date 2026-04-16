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Drame de Crans-Montana: quatre nouvelles inculpations

Le nombre de personnes inculpées passe de 9 à 13 en lien avec le drame de Crans-Montana (archives).
La liste des inculpés en lien avec le drame du Constellation s'allonge.Keystone

Drame de Crans-Montana: quatre nouvelles inculpations

L’enquête sur l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana s’élargit, avec désormais 13 prévenus et de nouvelles auditions prévues dans les prochaines semaines.
16.04.2026, 11:4216.04.2026, 11:42

La liste des inculpés en lien avec le drame de Crans-Montana s'allonge. Ils sont désormais au nombre de treize. Quatre personnes supplémentaires seront auditionnées en mai et juin, a appris jeudi Keystone-ATS d'une source proche du dossier.

L'actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana est convoqué pour le 11 mai. L'actuel adjoint au chef de service de la sécurité publique de la commune sera, lui, auditionné le lendemain, toujours au campus Energypolis à Sion.

Une visite «de courtoisie» du président de Crans-Montana interroge

Ancien président de la commune de Chermignon (2009-2016), Jean-Claude Savoy devra répondre le 13 mai aux questions du pool des procureures et des avocats. Enfin, l'ex-municipal en charge de la sécurité (2013-2016) est convoqué pour le 3 juin.

Quant à Jacques Moretti, gérant du bar Le Constellation, il est reconvoqué pour le vendredi 5 juin. Dans cette affaire, les désormais 13 prévenus doivent tous répondre d'homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. (jah/jsz/ats)

Développement suit

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