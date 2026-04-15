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La visite de Nicolas Féraud à l'ex-chargé de sécurité interroge

Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, speaks to a journalist during an interview, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, January 26, 2026. 40 people mostly teenagers lost their lives and 116 were se ...
Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana.Image: KEYSTONE

Une visite «de courtoisie» du président de Crans-Montana interroge

Dans l’enquête sur l’incendie de Crans-Montana, des rencontres entre deux prévenus avant leurs auditions suscitent des interrogations et inquiètent plusieurs avocats.
15.04.2026, 16:3315.04.2026, 16:41

L’enquête sur l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana connaît un nouveau rebondissement. Comme le révèle le pôle enquête de la RTS, une rencontre entre deux prévenus interroge les acteurs du dossier.

Auditionné mercredi, Kevin Barras, ancien responsable politique du Service de sécurité communal, a indiqué avoir reçu à deux reprises la visite de Nicolas Féraud, président de la commune, lui aussi mis en cause, rapporte la RTS. L’une de ces rencontres aurait eu lieu mardi, au domicile de l’élu.

Voici comment s'est passée l'audition de Nicolas Féraud

Ces échanges, qui ne sont pas illégaux, ont néanmoins provoqué la surprise de plusieurs avocats présents lors de l’audition, souligne la RTS. En cause: le fait que les deux hommes soient entendus comme prévenus dans la même procédure, liée notamment à l’absence de contrôles de sécurité dans le bar depuis 2019.

Une forme de connivence?

Nos confrère du pôle enquête de la RTS écrivent que, selon leurs informations, «Kevin Barras a évoqué une simple visite de courtoisie» et de soutien. Une explication qui peine à convaincre certains. Sous couvert d’anonymat, plusieurs avocats estiment, auprès de nos confrères, que ces rencontres peuvent donner l’impression d’une forme de connivence entre les deux hommes.

Toujours selon la RTS, certains craignent que ces échanges aient pu permettre d’harmoniser leurs versions avant leurs auditions respectives devant les procureures en charge du dossier.

Pour rappel, Nicolas Féraud a été entendu lundi en qualité de prévenu et conteste toute responsabilité dans le drame, précise la RTS. L’audition de Kevin Barras, elle, doit se poursuivre sur l’ensemble de la journée de mercredi. (jah)

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