Ça brûle au centre de Genève
Un incendie est en cours, jeudi après-midi, dans le centre-ville de Genève. La police et les pompiers nous confirment que le feu a commencé au bout de la rue du Cendrier, proche de l'intersection avec la rue Rousseau.
Vers 14h30, un important panache de fumée était visible loin aux alentours, dans la zone. C'est une toiture qui a pris feu peu après 14h.
Avant l'intervention des pompiers, les flammes étaient particulièrement impressionnantes:
Grande échelle et gros dispositif
Selon notre journaliste présent sur place, «les pompiers ont sorti la grande échelle», l'odeur est intense et le bout de la rue n'est plus visible à cause de la fumée. Les pompiers procèdent à l’extinction par le toit et de la fumée se dégage.
Les pompiers en action:
Dix camions de pompiers ainsi que 35 sapeurs-pompiers sont présents. De nombreuses voitures de police ainsi qu'au moins cinq ambulances ont aussi été aperçues. Les Services industriels de Genève (SIG) sont également sur place.
Des bonbonnes de gaz
Sur place, le porte-parole du Service d'intervention et d'urgence (SIS) Genève, Nicolat Millot, explique qu'il s'agit d'un «feu en vrille», dont la particularité est «qu'il peut partir des deux cotés du bâtiment». Il nous détaille l'opération en cours:
L'opération est délicate, car des bonbonnes de gaz sont présentes sous les combles, nous indiquent les pompiers. Elles sont refroidies pour éviter l'explosion.
Débris potentiels
Vers 16h, le feu était en bonne partie maîtrisé, même si la zone restait dangereuse. Les pompiers demandent de l'évacuer car ils vont «faire tomber des débris du toit».
Nicolas Millot pour précise, que pour l'heure, aucun blessé n'est à déclarer.
Collaboration: Alessia Barbezat et Alberto Silini.