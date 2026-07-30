Une toiture a pris feu à la rue du Cendrier, au centre-ville de Genève. Vidéo: watson

Ça brûle au centre de Genève

Un incendie a frappé Genève, ce jeudi après-midi. D'importants moyens pompiers et policiers sont sur place.

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Un incendie est en cours, jeudi après-midi, dans le centre-ville de Genève. La police et les pompiers nous confirment que le feu a commencé au bout de la rue du Cendrier, proche de l'intersection avec la rue Rousseau.

Vers 14h30, un important panache de fumée était visible loin aux alentours, dans la zone. C'est une toiture qui a pris feu peu après 14h.

Image: lecteur reporter

«L’alerte a été donnée à 14h11 avec plus de 70 appels» Capitaine Nicolas Millot, SIS Genève

Avant l'intervention des pompiers, les flammes étaient particulièrement impressionnantes:

Image: lecteur reporter

Grande échelle et gros dispositif

Selon notre journaliste présent sur place, «les pompiers ont sorti la grande échelle», l'odeur est intense et le bout de la rue n'est plus visible à cause de la fumée. Les pompiers procèdent à l’extinction par le toit et de la fumée se dégage.

Les pompiers en action: Vidéo: watson

Dix camions de pompiers ainsi que 35 sapeurs-pompiers sont présents. De nombreuses voitures de police ainsi qu'au moins cinq ambulances ont aussi été aperçues. Les Services industriels de Genève (SIG) sont également sur place.

Des bonbonnes de gaz

Sur place, le porte-parole du Service d'intervention et d'urgence (SIS) Genève, Nicolat Millot, explique qu'il s'agit d'un «feu en vrille», dont la particularité est «qu'il peut partir des deux cotés du bâtiment». Il nous détaille l'opération en cours:

«Les pompiers ont attaqué le feu avec des lances à eau par l’intérieur et par le haut. Ils ont pris le feu en sandwich par les deux bâtiments» Capitaine Nicolas Millot, SIS Genève

Image: dr

L'opération est délicate, car des bonbonnes de gaz sont présentes sous les combles, nous indiquent les pompiers. Elles sont refroidies pour éviter l'explosion.

lecteur reporter / vidéo sans son

Débris potentiels

Vers 16h, le feu était en bonne partie maîtrisé, même si la zone restait dangereuse. Les pompiers demandent de l'évacuer car ils vont «faire tomber des débris du toit».

«Nous allons rester encore plusieurs heures pour sécuriser les lieux et éteindre les derniers foyers» Capitaine Nicolas Millot, SIS Genève

Nicolas Millot pour précise, que pour l'heure, aucun blessé n'est à déclarer.

Collaboration: Alessia Barbezat et Alberto Silini.