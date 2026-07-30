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MétéoSuisse: les incendies en France créent une brume en Suisse

Smoke rises in the air during a fire in Martignas-sur-Jalles, during wildfires in the area of southwestern France, Tuesday, July 28, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg) France Wildfires
De violents incendies sévissent en France. Ici près de Martignas-sur-Jalles, en Gironde.Keystone

Les incendies en France créent une brume en Suisse

Une partie de la fumée provenant de l'Hexagone atteint la Suisse, indique MétéoSuisse. Celle-ci peut être ressentie localement, mais n'est pas dangereuse.
30.07.2026, 11:1330.07.2026, 12:28

Une partie de la fumée provenant des incendies qui ravagent le sud-ouest de la France a atteint la Suisse ces derniers jours. Selon MétéoSuisse, elle n’est pas dangereuse, car sa concentration dans l’air est nettement trop faible pour avoir des répercussions sur la santé.

A l'heure actuelle, rien n'indique que la situation météorologique changera de manière significative dans les prochains jours, a indiqué jeudi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie à Keystone-ATS. Les vents du sud-ouest se maintiendront et de la fumée continuera d'atteindre la Suisse par intermittence.

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La fumée n’est pour l’instant pas directement identifiable en tant que telle, mais elle est à l’origine d’une brume. Lorsque sa concentration est élevée, on peut la sentir localement.

Pas d'effet sur la température

Les conditions de température en Suisse ne changent guère non plus en raison de la fumée. Celle-ci a bien une certaine influence sur les conditions de rayonnement, mais comme elle ne sera pas très dense, elle n’aura pratiquement aucun effet sur la température, selon MétéoSuisse.

La fumée n’a donc aucune incidence sur la vie quotidienne, si ce n’est que l’air est parfois plus trouble. (jzs/ats)

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