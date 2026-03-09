Et non: il semblerait que la mousse du Constellation ne venait pas de Hornbach. keystone

Voici où la mousse du Constellation aurait vraiment été achetée

Jacques Moretti affirmait avoir acheté la mousse chez Hornbach. Une facture remise à la police évoque finalement un fournisseur allemand.



Plus de «Suisse»

Jacques Moretti avait affirmé, lors de son audition de janvier, avoir acheté la mousse acoustique fixée au plafond du Constellation chez Hornbach, rappelle 24 Heures. Suite à quoi le groupe aurait ensuite indiqué au Ministère public valaisan ne proposer «aucune plaque de mousse acoustique à relief dans son assortiment» en 2015. Pour rappel, c'est ce matériau qui, au contact d'une bougie, a démarré l'incendie ayant fait 41 morts et une centaine de blessés le 1ᵉʳ janvier.



Or, nos confrères nous apprennent que, le 20 février dernier, jour de la perquisition de son domicile à Lens, ledit Moretti se serait rendu au poste de police de Sion pour déposer une facture datée du 3 septembre 2015, établie par une entreprise de l'est de l'Allemagne, et non pas par la société suisse. Selon ce document, le Constellation aurait alors acquis 1360 panneaux de mousse acoustique pyramidale pour 13'464 euros HT, d'après les informations de 24 Heures.

Une semaine plus tard, le Ministère public valaisan aurait «présenté une Commission rogatoire internationale urgente aux autorités judiciaires allemandes en lien avec ce nouvel élément», écrivent nos confrères. Cela pour obtenir toutes informations sur le vendeur, le type de mousse et les documents liés à la transaction.



Les archives web de l'entreprise indiqueraient qu'en 2015, cette mousse était décrite comme «ininflammable» et adaptée aux «restaurants et bars». L'enquête doit désormais en déterminer la composition et les propriétés face au feu.

Montres de luxe et pistolet

Lors de la perquisition chez les Moretti, les enquêteurs n'auraient pas trouvé la facture — dans un porte-documents non contrôlé — d'eux-mêmes, mais auraient saisi six montres de luxe (Rolex, Hublot, Audemars-Piguet), du matériel informatique et un pistolet Glock 19 avec munitions.

Or Jacques Moretti aurait affirmé, lors de sa première audition le 9 janvier, ne posséder aucun objet de valeur — ce qui avait fixé sa caution à 200 000 francs. Pour l'avocat d'une victime, l'existence de ces montres devrait amener à un réexamen de ce montant.

(dag)