beau temps
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Cette inégalité pour les femmes dans l'armée va être supprimée

Eine Frau steht zwischen maennlichen Armeeangehoerigen waehrend der Entlassungszeremonie an einer Entlassungsinspektion in der Kaserne Reppischtal in Birmensdorf, am Mittwoch, 12. November 2025 in Bir ...
L'armée suisse veut augmenter ses effectifs féminins (image d'archives).Keystone

Cette inégalité pour les femmes dans l'armée va être supprimée

Les femmes faisant l'armée doivent être mieux payées. Une motion en ce sens a été validée au Parlement et le Conseil fédéral y est favorable.
10.03.2026, 09:4510.03.2026, 09:45

Les femmes qui font l'armée doivent être mieux payées. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement validé mardi une motion visant la suppression de désavantages fiscaux.

Les indemnités, dont le calcul est basé sur le dernier revenu, sont actuellement basses pour les femmes qui travaillaient à temps partiel avant de rejoindre l'armée, est-il expliqué dans le texte du conseiller national Marcel Dobler (PLR/SG). Résultat: une femme au grade de major ayant accompli 1000 jours de service est payée la même chose qu'une recrue à son premier jour.

Major à l'armée, elle se plaint de son «salaire de misère»

Cette inégalité doit être gommée, d'autant que l'armée veut augmenter ses effectifs féminins. L'objectif est d'arriver à 10%, alors que le taux actuel est de 1,5%. Le Conseil fédéral est d'accord.

Reprise de service pour les ex-soldats

Le Conseil des Etats a dans la foulée validé un autre texte du National visant à renforcer les effectifs de l'armée. Il a tacitement accepté la motion de Rémy Wyssmann (UDC/SO) visant à permettre aux anciens militaires de reprendre du service.

La Chambre des cantons a sinon renvoyé à celle du peuple la motion de Mauro Poggia (MCG/GE) voulant empêcher les binationaux franco-suisses de se soustraire à leurs obligations militaires en Suisse. Les deux Chambres sont sur le fond d'accord mais leurs avis divergent sur des détails de procédure. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il risque d'y avoir une mauvaise surprise météo ce week-end
Si le temps restera assez doux ces prochains jours, nuages et pluie risquent de venir gâcher les réjouissances du retour des beaux jours ce week-end. Le point météo de la semaine.
C'est officiellement le retour des beaux jours — ou pas? Après un lundi rayonnant, la Suisse romande risque de connaître un météo un peu plus capricieuse que la semaine dernière, dès mardi, selon MétéoSuisse.
L’article