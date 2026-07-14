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Yann Arthus-Bertrand a un projet photo à Crans-Montana

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Yann Arthus-Bertrand est également reporter, journaliste et défenseur de la cause écologiste.Keystone

Cette star de la photo a un projet à Crans-Montana

Le Français Yann Arthus-Bertrand prépare une exposition dans la station valaisanne. Les revenus seront intégralement reversés à une association de victimes de la tragédie du Nouvel An.
14.07.2026, 09:1814.07.2026, 09:18

Yann Arthus-Bertrand consacrera sa prochaine exposition aux Valaisannes et aux Valaisans. Les clichés du célèbre photographe français seront exposés dans le courant de l'hiver à Crans-Montana, épicentre du projet, en mode album de famille.

Du 5 au 10 octobre prochain, le Français installera un studio temporaire à Crans-Montana afin de réaliser des portraits de gens du cru, réunis par métiers, familles, clubs ou associations, selon leur bon vouloir. Ses photos donneront lieu à un livre ainsi qu’à l’exposition «Valais: un album de famille». L'information diffusée, mardi par Le Nouvelliste a été confirmée à Keystone-ATS par le curateur de l'exposition, Samuel Gross.

Les avocats des victimes racontent l'envers du dossier Constellation

Dans les colonnes du quotidien valaisan, le photographe admet que le drame du 1er janvier au bar «Le Constellation» est «évidemment l’une des raisons fondamentales qui l'ont poussé à s'investir (réd: dans ce projet). Quand on m’a demandé de réaliser ces portraits, j’ai tout de suite accepté. Ce projet est aussitôt devenu prioritaire à mes yeux.»

«Je suis proche de la Fondation Opale (ndlr: mandatée par la Biennale de Crans-Montana pour organiser l’événement), où j’ai été exposé, et je suis venu plusieurs fois dans la région. Une partie de mon cœur est à Crans-Montana», précise encore celui qui est également reporter, journaliste et défenseur de la cause écologiste.

Les partenaires du projet travailleront gratuitement

Les revenus liés à la vente d’un livre présentant les portraits de Yann Arthus-Bertrand, enrichis par des textes du journaliste Eric Lehmann, seront intégralement reversés à une association de victimes de la tragédie du 1er janvier. L'ensemble des partenaires du projet travailleront gratuitement.

Cet ouvrage devrait être publié en décembre. Quant à l’exposition, elle prendra place dans les rues de Crans-Montana dans le courant de l'hiver, si possible à partir de Noël. Les portraits devraient y rester quelques mois, puis ils pourraient voyager, ailleurs en Valais. (jzs/ats)

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