Il n'aurait jamais dû tirer de feux d'artifice à Crans-Montana

Un quadragénaire voulait seulement célébrer la nouvelle année 2022 et s'est retrouvé un an plus tard condamné par la justice valaisanne pour incendie par négligence. La Confédération appelle à un usage modéré des engins pyrotechniques.

Un ouvrier en bâtiment est condamné à 20 jours-amendes avec sursis ainsi qu'au versement de 200 et 500 francs à la justice valaisanne, selon un article du Nouvelliste publié vendredi. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est accusé d'incendie par négligence après avoir utilisé à Crans-Montana des cartons de feux d'artifice qu'il n'est pas parvenu à éteindre et qui ont ainsi brûlé deux voitures.

Les faits remontent au 31 décembre 2021, raconte le quotidien valaisan. Pour célébrer la nuit du réveillon, ce Portugais d'origine a eu la bonne idée d'allumer des feux d'artifice avant de les déposer dans la neige pour les laisser refroidir. Problème: l'emballage placé à côté d’une Porsche a incendié l'automobile par convection et calciné une BMW stationnée à proximité.

1700 tonnes de feux d'artifice

Malgré les tentatives désespérées du quadragénaire pour éteindre les flammes à coups de seaux d'eau, seule l'intervention des pompiers a pu résoudre la situation. Le canton du Valais estime les dégâts matériels à un peu plus de 100 000 francs – montant imputé à la charge de l'artificier amateur, précise Le Nouvelliste.

Depuis 2010, l'Office fédéral de la police constate, en moyenne, la vente de 1700 tonnes de pièces d’artifice chaque année en Suisse, a annoncé l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) le 22 décembre 2022. L'OFEV rappelle toutefois qu'au-delà des risques d'incendie provoqué par une mauvaise élimination des déchets, un tel spectacle est également dangereux pour les voies respiratoires des personnes cardiovasculaires. Elle préconise un usage modéré des feux d’artifice par les particuliers. (mndl)