Les feux d'artifice en Suisse pourraient être interdits



Une initiative populaire veut interdire les feux d'artifice en Suisse

L'association «Feuerwerksinitiative» n'en peut plus des feux d'artifice. Elle lance une initiative pour interdire la vente et les tirs d'engins pyrotechniques dans toute la Suisse. Explications.

Pour de nombreux Suisses, les feux d'artifice sont aussi indispensables au 1er août que les cervelas et l'hymne. Cela s'est encore confirmé ce week-end, durant la fête nationale célébrée à grand bruit dans plusieurs régions. Ce qui n'a pas suscité l'enthousiasme de tout le monde, et encore moins de l'association «Feuerwerksinitiative».



Image: KEYSTONE

Selon cette association, les feux d'artifices auraient des conséquences importantes sur:

Des millions d'animaux et des milliers de personnes très sensibles ou souffrant de troubles mentaux ont souffert du bruit causé par ces explosions, cette année

l'environnement qui se retrouve pollué par des poussières fines, des métaux lourds ainsi que des dioxines et des furanes

Le texte d'initiative «Pour une restriction globale des feux d'artifice» serait déjà examiné par la Chancellerie fédérale à Berne.



Le bruit des feux d'artifice va à l'encontre de la Constitution fédérale

L'objectif est de parvenir à une réglementation, au niveau national, par le biais d'un amendement constitutionnel qui interdise l'utilisation et la vente de feux d'artifice. Ce, afin de protéger les animaux et les personnes. A noter que les gouvernements cantonaux pourraient obtenir des dérogations, sur demande, pour des événements d'importance suprarégionale.



Pour les initiateurs du texte, la Constitution fédérale se contredit. Ces derniers rappellent que l'article 74, par exemple, exige «la protection des personnes et de leur environnement naturel contre les nuisances et les nuisances» et que l'article 80 l'ordonne tout autant pour la «protection des animaux».



Les feux d'artifice, déjà interdits dans un village

Ce n'est pas la première fois qu'une initiative de ce type est lancée. Sauf que les précédents efforts pour inscrire cela dans la loi ont souvent été infructueux, comme l'admet l'association Feuerwerksinitiative. Le premier échec est survenu en 2015, lors d'une initiative cantonale en Argovie. Avec 65% de «non», les électeurs ont rejeté l'initiative anti feux d'artifice. Au niveau municipal, en revanche, ça a été tout le contraire. Lors d'un référendum de septembre 2020, les habitants de Davos ont décidé que les feux d'artifice seraient officiellement interdits dans le village.



L'initiative de l'association doit maintenant recueillir 100 000 signatures. Ce qui, selon le comité d'initiative sera rapidement atteint à compter de la semaine prochaine. La Protection suisse des animaux et la SCS (Société Cynologie Suisse) ont, qui plus est, assuré leur soutien au projet.



Bien que les arguments semblent convaincants et présagent une solide majorité à l'électorat, il est possible que le Conseil fédéral et le Parlement élaborent une contre-proposition. (phh/chmedia)



