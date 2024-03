Un camping a dû être évacué à Sion à cause d'un incendie

«Il n’y a eu aucun blessé», a déclaré le gérant, Jonathan Mazza, à Keystone-ATS, précisant que le camping était en fermeture hivernale. Keystone

Un incendie force l'évacuation du camping Sedunum à Sion. Les pompiers luttent contre les flammes malgré les défis posés par le vent.

Plus de «Suisse»

Le camping Sedunum à Sion a été évacué dimanche matin en raison d’un incendie qui s’y est déclaré vers 8h30. Le sinistre n’était pas encore maîtrisé vers 10h, le vent compliquant la tâche des pompiers.

La police recommande au public d’éviter le secteur pour ne pas entraver l’intervention. Keystone

«Il n’y a eu aucun blessé», a déclaré le gérant, Jonathan Mazza, à Keystone-ATS, précisant que le camping était en fermeture hivernale. Il n’a toutefois pas souhaité s’exprimer davantage. La réouverture était prévue pour le 13 mars, selon la page Facebook du camping.

«Un mobil-home a pris feu pour une raison encore inconnue. Avec le vent, l’incendie s’est propagé à d’autres mobil-homes» Le porte-parole de la police cantonale valaisanne, Daniel Imboden, à Keystone-ATS.

A ce stade, il n’était pas encore en mesure de donner des informations sur d’éventuels blessés, le nombre de mobil-homes sinistrés, ni sur le nombre de personnes évacuées.

«Le but est de maîtriser l’incendie le plus vite possible, mais il y a beaucoup de vent aujourd’hui», a-t-il ajouté. La police recommande au public d’éviter le secteur pour ne pas entraver l’intervention. (chl/ats)