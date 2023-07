Incendie à Vétroz (VS): interdiction de récolter des fruits et des légumes

Incendie dans une halle industrielle à Vétroz en Valais police valaisanne

Interdiction de récolter des fruits et des légumes après l'incendie à Vétroz (VS)

Le canton du Valais prend des mesures après l'incendie qui a dévasté une halle industrielle à Vétroz. Il est désormais interdit de récolter des fruits, des légumes et du fourrage entre Vétroz et la digue de la Lienne.

Que s'est-il passé?

Le 6 juillet 2023, un incendie gigantesque a dévasté une halle industrielle à Vétroz. Le sinistre a provoqué un «immense nuage de fumée» qui s'est étendu en direction du Haut-Valais, occasionnant des dizaines d'appels auprès de la police cantonale. Plus d'une centaine de pompiers valaisans sont intervenus, appuyés par une quarantaine de soldats du feu vaudois👇🏽.

L'incendie a été maîtrisé vendredi matin, soit plus de douze heures après la première alerte. Aucun blessé n'est à déplorer.

Pourquoi ces interdictions?

Selon le communiqué du canton du Valais, le bâtiment qui a brûlé était recouvert de panneaux solaires qui contenaient des produits potentiellement toxiques, dont les scories qui ont été emportées par la fumée en tout cas jusqu'à Bramois. Ces scories sont tranchantes et mortelles pour les animaux qui les mangeraient.

Les autorités valaisannes expliquent que certains composants des panneaux solaires ayant brûlé à Vétroz sont dangereux pour les animaux.

Les autorités poursuivent: «Par mesure de précaution et en l’état des connaissances actuelles, le Canton a décrété, jusqu’à nouvel avis, une zone d'interdiction de pâturer et de récolter les fruits, les légumes, les fourrages ainsi que les grandes cultures entre Vétroz et la digue de la Lienne qui traverse Bramois, dans la plaine du Rhône.»

Et la piscine alors?

La ville de Sion a annoncé que les deux piscines en plein air, la Blancherie et la Sitterie seront fermées durant plusieurs jours.

«Après une première évaluation de la situation et discussion avec les chimistes cantonaux, il s’avère nécessaire de procéder à des analyses de la qualité de l’eau et à un nettoyage important des installations techniques.» Communiqué de la ville de Sion

Toutefois, la baignade dans les plans d'eau valaisans ne sera pas interdite, selon Yves Degoumois, adjoint au service de l'environnement qui répond dans les colonnes de 20 minutes, «car le contact avec d'éventuels polluants n'est pas considéré comme dangereux pour la peau».

«Si l’impact sur la faune doit encore être mesuré, le Canton n'a, pour l’heure, pas reçu de signalements préoccupants en lien avec le nuage de fumée.» Yves Degoumois, adjoint au service de l'environnement

Le service de l'environnement ajoute que le nettoyage des parcelles touchées dans le périmètre concerné sera entrepris par la protection civile.