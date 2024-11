La Suisse au 2e rang mondial de la compétitivité numérique

Selon l'étude annuelle de l'IMD, la Suisse a accompli d'importants progrès en matière d'exportations de haute-technologie, de participation au numérique et de cybersécurité. Le pays est cependant encore à la traîne en matière d'infrastructure, ne se plaçant qu'en 52e position pour la vitesse de l'internet sans fil. (ats)

Cette peine pour viol me révolte

Un ancien juge suisse a été condamné pour viol, menace et harcèlement sexuel à l'encontre d'une stagiaire. Malgré la gravité de ses actes, il ne passera pas par la case prison. Comment est-ce possible?

Nous sommes un soir de décembre 2021 à Coire, dans les Grisons. Selon le récit de la victime, une stagiaire âgée de 24 ans à l'époque des faits, un juge se jette sur elle, lui bloque la route et la viole dans son bureau. Ce mardi 12 novembre, le tribunal régional de Plessur a reconnu l'accusé «coupable de viol, de harcèlement sexuel multiple et de menaces multiples». Il aurait également envoyé des menaces anonymes écrites à sa victime et à son compagnon durant l'enquête pénale.