Energy Suisse hacké: des milliers de personnes sont concernées

Le groupe a été victime d'une attaque informatique. Mardi dernier, une base de données contenant les coordonnées des invités et les billets de concerts passés a été ciblée par des criminels.
22.01.2026, 21:1222.01.2026, 21:12

Environ 85 000 personnes seraient concernées par l'attaque informatique, mardi dernier, du groupe Energy Suisse. Une base de données contenant les coordonnées des invités et les billets de concerts passés a été ciblée par des criminels, a déclaré jeudi une porte-parole du groupe de médias Ringier.

Une fuite de données chez Instagram? Un étrange mail inquiète

Les personnes concernées sont des gagnants de billets. Leurs données ont été «supprimées et vraisemblablement aussi copiées», a indiqué la porte-parole du groupe. Elle confirmait une information de Blick.

La société organise notamment l'«Energy Stars Night» et le festival de musique «Energy Air». Le groupe Energy Suisse comprend également les stations de radio Energy.

Energy a immédiatement signalé l'incident à la police et en a informé le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Toutes les personnes et tous les partenaires concernés ont également été informés. Energy a pris des mesures pour renforcer la sécurité des données. (ag/ats)

