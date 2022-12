Les habitants de Hautemorges sont les rois des sapins écolos

Une personne choisit son sapin de Noël à Pampigny, sur la commune de Hautemorges (VD). Image: sda

Dans ce village au pied du Jura, à chacun de choisir librement le conifère qui lui plaît le plus. La tradition est très appréciée de la population de la région.

A l'approche des Fêtes de Noël, la commune vaudoise de Hautemorges, au pied du Jura, organise sa traditionnelle vente de sapins que la population peut aller chercher directement en forêt. Une coutume «écolo» qui ravit les grands et les petits.

Depuis sept ans, les habitants des communes d'Apples, Bussy-Chardonnay, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery, fusionnées en une seule commune de Hautemorges depuis juillet 2021, sont avertis par un bulletin d'informations de la fameuse récolte de sapins, explique Stéphane Furer, garde forestier de Hautemorges.

«Chaque année, plus d'un million de sapins de Noël sont importés en Suisse. Le transport mais également l'entreposage en halles frigorifiques gaspillent énormément d'énergie» Stéphane Furer

«Pour apporter un air festif à vos intérieurs de manière simple, écologique et durable, vous pouvez vous procurer un sapin cultivé sur les terres de Hautemorges. Ceux‐ci sont transportés sur de très courtes distances et, parce qu'ils sont fraîchement coupés, restent beaux plus longtemps», invitent les autorités communales.

Deux demi-journées

Comme chaque année, deux demi-journées sont prévues à cet effet: mercredi dernier dans la forêt de Pampigny et samedi dans la forêt d'Apples. «On a quatre ou cinq sites avec au total 6000 à 8000 épicéas, dont ceux qui sont coupés sont renouvelés chaque année», comme l'explique le garde forestier:

«Les gens choisissent leur sapin dans toute la plantation et on le coupe pour eux et ils repartent avec. La Municipalité offre un vin chaud pour le côté convivial. Le prix est très modique: dix francs. C'est un service que la commune rend à la population.»

Après les fêtes, les habitants peuvent déposer leur sapin à la déchetterie, à l'endroit où sont entreposés les déchets verts.

Demande assez stable

«Ici, la différence c'est que ces sapins ne viennent pas de l'autre bout de l'Europe en camion, en bateau ou que sais-je. Ils sont coupés tout frais. Ils sont donc censés durer plus longtemps que s'ils sont coupés depuis un mois», relève encore le bûcheron de formation.

«Ça marche bien et les gens sont contents. On voit souvent les mêmes têtes. La demande est assez stable d'année en année» Stéphane Furer

Ce sont en moyenne 150 sapins qui sont coupés chaque année pour venir décorer le salon d'un ménage. «On en vend aussi à d'autres communes avoisinantes», précise le garde forestier. (ats/jch)